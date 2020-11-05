نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهو قانون الحضانة الجديد وشروطه في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قانون الحضانة الجديد هو قانون من القوانين التي تصدرها المملكة لتسهيل الحياه على المرأة بعد الطلاق لرعاية طفلها بدون نزاع أو اللجوء إلى المحكمة، فقد أصدرت المملكة تعديل في قانون الحضانة وهو انتقال الحضانة من ألاب إلى الأم بعد الطلاق للاهتمام بالطفل وتعلقه بها،حيث لقى قانون الحضانة الجديد ترحيبا من عدد كبير من النساء بالمملكة للاحتفاظ بأولادها ورعايتهم وعلى الأب أنفاق المصاريف الخاصة بهم،كما أن بعد بلوغ الأولاد يمكن الذهاب لمن يشاء من والديه الأب أو الأم أو مع الأقارب من الأهل ممن ينتمون للأب أو الأم،كما أن قانون الحضانة اثأر جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قامت وزارة العدل بإلغاء حضانة الأب للأولاد.

شروط قانون الحضانة الجديد

أن يكون الوالدين مسلمين ولا يجوز حضانة لغير المسلم. توفير السكن المناسب للطفل. توفير للطفل الرعاية الازامة من ملبس والتزامات ورعاية صحية وتعليمية. أن تكون الأم بالغة وعاقلة. عدم خروج الطفل من المملكة طول فترة الحضانة. أن يكون الحاضن بصحة جيدة لرعاية الأطفال. حسن معاملة الأطفال وتلبية طالباتهم. عدم زواج الأم من غير الأب وأذأ حدث تؤل الحضانة إلى الجدة. عدم وجود أحكام قضائية وحسن السير والسلوك. توفير الآمن والأمان والراحة للطفل.

متى يسقط حق الحضانة

إذا كانت الأم تعانى من أي أمراض أو اضطرابات نفسية.

التعرض لإيذاء بالضرب أو الإهانة أو المعاملة السيئة.

أن يكون الحاضن كبير السن أو ضعيف البينة لا يقدر على الرعاية.

عدم توفير الرعاية الصحية والتعليمية الكاملة.

ثبوت فساد الأخلاق أو ارتكاب الحاضن للجريمة مخلة.

والجدير بالذكر أن تسعى المملكة إلى مساعدة المرأة السعودية في مواجهة احتياجات وصعوبات الحياه بدون زوج أو عمل يوفر لها دخل مادي،فقد أصدرت أيضا المملكة للمراه طريقة استخراج صك الإعالة لمساندتها في مواجهة أي صعوبات أي كانت ويكون ذلك إلى جانب حضانتها للأطفالها ورعايتهم اصبح للمراه شان لا يستهان بيه في المملكة