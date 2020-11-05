نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي خطوات تحديث بيانات الراجحي؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ،من الخدمات المتميزة التي يمكن الاستفادة منها هي خدمة تحديث بيانات الراجحي بطرق مختلفة ومنها عبر الهاتف وعبر الإنترنت بدون الذهاب إلى المصرف لإتمام هذه العملية وتوفير عليك الوقت والجهد.

بنك الراجحي

يعتبر بنك الراجحي من أكبر و أهم البنوك المصرفية في المملكة العربية السعودية، الذي يقدم الكثير من الخدمات البنكية المختلفة للكثير من العملاء، التي تكون متوافقة تماماً مع الشريعة الإسلامية.

خطوات تحديـــث بيانات الراجحي عن طريق الهاتف

يتم تحديث بيانات بنك الراجحي بطرق مختلفة ومنها عن طريق الموقع الإلكتروني ومن خلال فروع مصرف الراجحي، ويمكن تحديث البيانات عن طريق الهاتف باتباع الخطوات التالية

الاتصال برقم 920003344

920003344 اتباع الخطوات التي يطلبها منك وهي الضغط على رقم واحد ثم رقم صفر ثم إدخال رقم خمسة .

. إدخال تاريخ عيد ميلادك سوف تقوم بإدخال السنة ثم الشهر .

. تأكد من كل البيانات المطلوب تحديثها وتأكد من أن تكون كلها صحيحة .

. إدخال رقم الهاتف الخاص بك، حيث يتم إرسال رسالة نصية قصيرة للتأكد من ملكية العميل للحساب .

. سيتم تحديث البيانات خلال ساعة .

خطوات تحديث بيانات الراجحي بعد تجديد الإقامة

ويكون ذلك من خلال صفحتك المباشر للأفراد على الإنترنت التي يمكن من خلالها الاطلاع على حساب البنك الخاص بك وتنفيذ العمليات المصرفية أون لاين مثل تسديد الفواتير وتحويل الأموال والتبرع وغيرها.

ويمكن تحديث بيانـــات الراجحي بعد تجديد الإقامة باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى صفحة خدمات المباشر بنك الراجحي من خلال هذا الرابط https://www.almubasher.com.sa/portal/auth/login.do?fbclid=IwAR0arMs7fiAPNHHtYvFdEoEhSiW91vHqNcbEYVcJZvd3e874NDbELn1EzKo

كتابة اسم المستخدم وكتابة كلمة المرور لتسجيل الدخول .

. ستظهر رسالة قصيرة بكود الدخول على الخدمة لرقم الهاتف الخاص بك .

. الضغط على خصائص ثم بيانات العميل التي ستجدها في القائمة الرئيسية في الصفحة الرئيسية .

. الضغط على تاريخ الانتهاء وكتابة التاريخ الجديد لانتهاء الإقامة بجانب البيانات الأخرى .

. سيتم تحديث البيانات 24 ساعة بعد مراجعة الطلب .

تحديث بيانات الراجحي من خلال فروع البنك