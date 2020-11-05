نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم حساب المواطن المجاني 1442 للتواصل مع خدمة العملاء وتحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين عن رقم حساب المواطن بهدف التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بالبرنامج من أجل الإستفسار والسؤال، وقد اهتممنا بهذا الموضوع في موقعنا نظراً لكثرة الرسائل التي تأتينا تطلب منا توضيح الرقم الخاص بالتواصل مع البرنامج، ولبرنامج حساب المواطن قنوات اتصال كثيرة سنوضحها لكم خلال المقالة حتى يسهل عليكم التواصل مع القائمين على البرنامج بأبسط الطرق، وفي إطار الأهمية التي نوليها لبرنامج حساب المواطن في موقعنا “ثقفني” نكتب لكم هذا المقال ليكون ضمن عدة مقالات سنتحدث فيها عن موعد صرف حساب المواطن وحاسبة حساب المواطن التقديرية، واليوم في هذه المقالة نوضح لكم رقم خدمة عملاء والدعم الفني لحساب المواطن وقنوات الإتصال الأخرى، فتابعونا.

رقم حساب المواطن

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالتعاون مع برنامج حساب المواطن رقم حساب المواطن المجاني من أجل الإستفسار عند وقوع مشكلات أمام أي مواطن عند صرف دفعة البرنامج الخاصة به أو الإستفسار عن شروط الأهلية والإستحقاق أو أي استفسار آخر، ونوضح لكم الرقم الخاص بالتواصل مع حساب المواطن وقنوات الإتصال الأخرى كالتالي:

يُمكنكم التواصل مع الدعم الفني للبرنامج من خلال الإتصال بالرقم 19912 أيام الأحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً.

ويُمكنكم أيضاً التواصل عبر الصفحة الرسمية للبرنامج على تويتر.

ويُمكنكم أيضاً التواصل من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني لحساب المواطن.

شروط الأهلية والإستحقاق

هناك العديد من الشروط التي وضعها برنامج حساب المواطن لكي يقبل المواطنين المتقدمين له، ومن هذه الشروط: