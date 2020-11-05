استعلام فاتورة الكهرباء برقم الحساب في السعودية

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عمر شويل - جدة استعلام فاتورة الكهرباء برقم الحساب ، قامت الشركة السعودية للكهرباء بعمل موقع إلكتروني يمكن من خلاله الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب أو العداد وذلك لتسهيل الأمر على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وهذه الخدمة من أهم الخدمات التي يحتاج لها الكثيرين من المقيمين أو المواطنين في المملكة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على خطوات استعلام فاتورة الكهرباء برقم الحساب وكيفية أنشاء حساب في الموقع الرسمي لشركة الكهرباء، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

الشركة السعودية للكهرباء

يقع مقر الشركة الرئيسي في العاصمة الرياض، ويرأسها فهد بن حسين السديري، وهي شركة سعودية مساهمه وتخصصت في أنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في المملكة العربية السعودية، وقامت الشركة بعمل موقع إلكتروني تقدم من خلاله الكثير من الخدمات من ضمنها استعلام فاتورة الكهرباء إلكترونيا لمعرفة القيمة المالية والاستهلاكية لفواتير الكهرباء عبر موقعها الرسمي بكل سهولة وبدون الحاجة إلى الذهاب لمقر الشركة وهذا لتوفير الوقت والمجهود .

خطوات استعلام فاتورة الكهرباء برقم الحساب

لكي تعرف قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بك عن طريق النت بكل سهولة عليك أتباع هذه الخطوات :

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية عن طريق محرك البحث .

عن طريق محرك البحث . بعد تسجيل الدخول قم بإضافة رقم الحساب الخاص بك .

يجب عليك الانتظار قليلا ستظهر لك صفحة بها كل التفاصيل الخاصة بالفواتير القديمة والحديثة للكهرباء .

خطوات إنشاء حساب بالموقع الرسمي لشركة الكهرباء

أذا لم يكن لك حساب على موقع الشركة الرسمي الذي بدونه لا يمكنك معرفة قيمة الفاتورة، فيمكنك إنشاء حساب بكل سهولة عن طريق هذه الخطوات البسيطة والخطوات كالاتي :