نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي الوطني شروطه ومميزاته من بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الشخصي الوطني من بنك الراجحي يعد من اهم التمويلات التي تلبى احتياجات العملاء التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية ، وتعد إجراءات التمويل سهله وبسيطة تنجز خلال 30 ثانية، ويعد بنك الراجحي من اهم مصارف السعودية المنتشرة فروعها في أنحاء المملكة،ويقدم بنك الراجحي العديد من القروض العقارية وتمويل سيارات وتمويل شخص مرن وغيرها من القروض المتاحة للأغلب المواطنين بالسعودية وغير من البلاد العربية من الأردن والكويت،ويقدم البنك العديد من الخدمات للكثير من المواطنين الذين يحددون وقت القرض وتاريخ التسديد ومدة القسط وطريقة الدفع،ويعد التمويل الشخصي هو أحد أنواع قروض الراجحي، ويمكن الحصول عليه خلال زمن قليل، وهو عبارة عن مبلغ يستعمله الفرد لأحد احتياجاته، مثل الدراسة الجامعية، أو تجديد المنزل، وتصل فترة سداده إلى 60 شهراً، كما يمكن للمواطنين أو المقيمين الحصول على هذا النوع من التمويل.

شروط التمويل الشخصي الوطني

ألا يزيد عمر العميل عن 65 عامًا. يجب أن يكون العميل موظف لدى جهة عمل معتمدة. تحويل الراتب إلى حساب العميل لدى مصرف الراجحي بالإضافة إلى خطاب تحويل الراتب من جهة العمل. رسوم إدارية تصل إلى 500 ريال سعودي. يشترط أن لا يقل الراتب عن 20 ألف ريال سعودي.

مزايا التمويل الشخصي الوطني

يتوافق القرض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتميز القرض بأقساط مرنة ومريحة للعميل.

لا يشترط تحويل راتب العمل إلى بنك الراجحي.

مبلغ تمويل مرتفع يصل إلى 2 مليون ريال سعودي.

فترة سداد أقساط تمويل وطني تصل إلى 60 شهرا.

الأوراق المطلوبة للتمويل الشخصي

خضاب تحويل راتب. شهادة توظيف. استمارة تسجيل وتقديم الطلب. نسخة من الهوية الوطنية. تفاصيل المعاش التقاعدي. نسخة من جواز السفر. تأشيرة اقامة سارية للوافدين.

والجدير بالذكر أن بنك الراجحي من اهم البنوك الإسلامية في المملكة التي تخدم الكثير من المواطنين للانتشار فروع البنوك في أنحاء المملكة،كما يمكن التقديم الكترونيا من خلال موقع ألراجحي لمعرفة أنواع القروض ومدة التمويل والسداد،كما أن اصدر بنك الراجحي الرقم الموحد 8001241222 للاستفسار العملاء والإجابة عن الأسئلة والمشاكل وحلها،ويقدم بنك الراجحي تمويلات للأفراد والمؤسسات والشركات وبذلك يخدم شريحة كبيرة من المجتمع.