ترقية الجابري إلى رتبة ملازم أول بقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي

دوت الخليج : مكة المكرمة – أحمد السبيعي صدر الأمر الملكي بترقية الملازم أحمد علي ال سويد الجابري إلى رتبة ملازم اول بقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ” مجموعة الدفاع الجوي الرابعة بنجران “

ومن جهته عبَّر الملازم أول الجابري عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية داعياً الله عز وجل أن تكون هذه الترقية داعماً له لبذل المزيد من العطاء لخدمة دينه وملكيه ووطنه

وبهذه المناسبة تتقدم “ دوت الخليج ” بالتهنئة للملازم أول أحمد الجابري وتتمنى له مزيداً من التوفيق في حياته العملية

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