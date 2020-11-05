نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكسترا السعودية وأكبر العروض والتخفيضات علي الشاشات والجوالات والأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكسترا السعودية هي مهرجان التخفيضات الكبري التي تقدمها شركة اكسترا Mega sale لجميع المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم لكم كل ما هو جديد فيعالم العروض ولمدة شهر كامل بداية من يوم 29 من شهر أكتوبر للعام الحالي 2020 ميلادية وحتي 28 من شهر نوفمبر 2020 ميلادية، والتي يتم من خلالها تقديم أفضل العروض والخصومات علي كافة المنتجات الكهربائية و الالكترونية من قطع كهربائية وأجهزة اللابتوب والجوالات والتابلت وغيرها من أفضل الماركات العالمية، فيمكنك اقتناء العرض المفضل لديك من خلال تخفيضات المعرض.

اكسترا السعودية

هناك العديد من العروض التي تقدمها للمملكة العربية السعودية لمواطنيها كعروض اليوم الوطني السعودي وأيضاً عروض شركة اكسترا ميجا سيل وغيرها ،تقدم شركة اكسترا لجميع المواطنين شهر كامل من العروض وبتخفيضات تصل إلي 10% حتي 50 % علي المنتجات الموجودة في المعرض ومن شاشات وغيرها وعروض الشاشات كالتالي:

عرض كبير علي شاشة LG بسعر يصل إلي 5499 ريال سعودي، والشاشة تصل إلي 55 بوصة ،فائق الوضوح والجودة، يوفر لك تجربة سينمائية رائعة، ويتميز بصوت محيطي فائق وبه معالج التأخر بسبب بطء الإدخال ،WEBOS ThinQ AI .

شاشة تليفزيون سامسونج شاشة مقاسها يصل إلي 65 بوصة، صورة واضحة عالية الجودة، يصل سعرها إلي 4499 ريال سعودي.

عروض علي شاشة كلاس برو مقاس الشاشة يصل إلي 70 بوصة، الشاشة اندرويد فائقة الجودة، مع التمتع بتقنية Color dynamic crystal color ودرجات ألوان الشاشة طبيعية ويتم عرض الشاشة بسعر 2599 ريال سعودي فقط لا غير.

شاشة سوني، شاشة مقاسها 55 بوصة يصل سعرها إلي 2599 ريال سعودي.

شاشة سوني،مقاسها 65 بوصة يصل سعرها إلي 3955 ريال سعودي.

شاشة سوني، مقاسها 5 يصل سعرها إلي5299 ريال سعودي.

اكسترا السعودية وعروض الهواتف الذكية