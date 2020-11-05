نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تجديد الهوية الوطنية عبر أبشر وجهاز الخدمة الذاتية والشروط اللازمة لتجديدها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد الهوية الوطنية من الخدمات الضرورية التي تقدمها الأحوال المدنية السعودية بهدف تيسير عملية التجديد الإلكتروني، تسهيلاً على المواطنين لتوفير الوقت والجهد دون الحاجة للذهاب إلى أي مصلحة حكومية، ويستطيع المواطن تجديد الهوية قبل الوصول إلى تاريخ الانتهاء، ويمكن التجديد عبر عدة طرق أشهرهم التجديد عن طريق الموقع الإلكتروني “أبشر”، أو من الأحوال المدنية عبر جهاز الخدمة الذاتية، ونتعرف في السطور التالية عن طرق تجديد الهوية الوطنية بشرح مفصل.

خطوات تجديد الهوية الوطنية عبر أبشر

يمكن للمواطنين السعوديين تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر الموقع الإلكتروني أبشر، ويتم التجديد عبر الخطوات المفصلة التالية:

الولوج إلى منصة أبشر الإلكترونية. الضغط على أيقونة أبشر للأفراد. إدراج اسم المستخدم وكلمة المرور لإتمام عملية التسجيل والدخول إلى النظام، ثم تسجيل الدخول. اختيار الخدمات الإلكترونية. النقر على أيقونة تجديد بطاقة الأحوال المدنية. كتابة كافة البيانات المطلوبة للتقديم على تجديد البطاقة. في النهاية الضغط على تقديم الطلب.

الخطوات اللازمة لتحديد موعد استلام البطاقة

يجب أولاً الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني ثم النقر على خدمة حجز المواعيد.

النقر على جهة الأحوال المدنية لحجز الموعد بها.

النقر على تحديد هدف الذهاب واختيار تجديد بطاقة الهوية.

النقر على اختيار المكتب الذي تريد الذهاب إليه والمحدد مسبقاً أثناء طلب التجديد.

اختيار الوقت المناسب لتجديد البطاقة.

تأكيد موعد الحجز.

أخيراً التوجه إلى الفرع الخاص بالأحوال المدنية في الموعد المحدد للتجديد.

خطوات تجديد الهوية الوطنية عبر جهاز الخدمة الذاتية

يمكن للمواطن السعودي تجديد بطاقة هويته عن طريق جهاز الخدمة الذاتية، عبر الخطوات التالية:

التوجه أولاً لأقرب جهاز الخدمة الذاتية. ادخل البطاقة المنتهية في الجهاز. الضغط فوق تجديد بطاقة الهوية. قف ثابتاً أمام الكاميرا الموجودة بداخل الجهاز لالتقاط الصورة. ضع إصبعك مكان البصمة المخصصة في الجهاز ليتم التحقق من شخصية المواطن. أخيراً وخلال دقائق سوف يتم طباعة بطاقة هوية وطنية جديدة.

الشروط اللازمة لتجديد بطاقة الهوية الوطنية

لتجديد بطاقة الهوية الوطنية يتطلب عدة أوراق، جاءت كالتالي: