نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الصندوق العقاري الموحد وفروع الصندوق والاستعلام عن خدماتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الصندوق العقاري الموحد يبحث الكثير من الأشخاص داخل المملكة عن طريقة سهلة وبسيطة للاستعلام عن رقم الصندوق العقاري للتعرف على معلومات خاصة بالقروض والتمويلات والطلبات المقدمة له، ولراحة المواطنين حرص صندوق التنمية العقارية خدمة الرقم الموحد والتي تمكن المواطنين الاستعلام عن كافة الخدمات والقروض الذي يقدمها لمساعدة المواطنين.

رقم الصندوق العقاري الموحد

حرص صندوق التنمية العقارية على تقديم الكثير من الخدمات الالكترونية حتى تسهل عملية التواصل مع الصندوق وقدمت ما يزيد عن 30 خدمة إلكترونية ومنها (المستشار العقاري، اعرف دورك، صوتك مسموع) وغيرهم من الخدمات، ومن ضمنها مركز العناية بالمستفيدين والتواصل عن طريق رقم البنك العقاري الموحد 199088، ومن خلال هذا الرقم سوف يتم الرد والحصول على نتائج الاستفسارات بشكل أسرع، كما سيكون هناك عدة وسائل أخرة للاستفسار والاستعلام عن هذه الخدمات.

صندوق التنمية العقاري

أسس في العام 1974 وكان الهدف من إنشاؤه تقديم الكثير من الخدمات للمواطنين في المملكة السعودية، بالإضافة إلى انه من أحد المؤسسات التنموية التي تعمل بهدف خدمة المواطنين في نطاق واسع بالمملكة، ومن أهم الخدمات التي يقدمها الصندوق العقاري الآتي:

تحديث المعلومات الخاصة بكافة المترشحين.

تحديث جميع المخلفات التابعة للدفعات.

الكفالة عن طريق جمع المعلومات الخاصة بكلاً من المكفول والكفيل.

طلب دعم خاص بتمويل عقاري قائم.

دراسة حالة المتقدم للحصول على خدمات الصندوق لاتخاذ القرار السليم.