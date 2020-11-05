نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالات إيقاف نصيب المستفيد من معاش التقاعد ورابط تحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية، عددًا من الأمور الهامة لمستفيديها، ردًا على التساؤلات التي تتلقاها عبر مواقعها الإلكترونية، ومن بينها حالات إيقاف نصيب المستفيد من معاش التقاعد، وحقيقة صرف مكافأة 18 شهرًا للفتيات المقبلات على الزواج من المستفيدات من المعاش أيضًا، بالإضافة إلى مناشدتها جميع المتقاعدين بضرورة تحديث البيانات الخاصة بهم، منعًا لوقف صرف المستحقات والرواتب، حتى الانتهاء من هذا الإجراء، مع العلم أنها أتاحت الحصول على خدماتها والتواصل معها عبر قواتها الرسمية دون الحاجة للذهاب لفروعها ومقارها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

حالات إيقاف نصيب المستفيد من معاش التقاعد

أما عن حالات إيقاف نصيب المستفيد من معاش التقاعد التي أقرتها المؤسسة من خلال قوانينها الأساسية، بالنسبة للأشخاص المستفيدين من معاش والدهم أو والدتهم المتوفي، فتتمثل في:

تخطي أحد الأبناء الذكور حاجز الـ 21 عامًا في المؤهل العادي بعد انتهاء دراسته.

تخطي أحد الأبناء الذكور حاجز الـ 26 عامًا في المؤهل العالي الثابت دراستهم.

بالنسبة للفتاة ينتهي استحقاقها فور زواجها ودون ذلك تستحق إلا ما لا نهاية.

تعيين أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية.

الوفاة أو انتهاء حالة العجز المؤقت.

رابط تحديث بيانات المتقاعدين

ومن ناحية أخرى، أشارت المؤسسة العامة للتقاعد، إلى أنها مستمرة في تفعيل رابط تحديث بيانات المتقاعدين، لافتة إلى أن هذا المطلب ضروريًا من أجل الاستمرار في صرف المعاشات لمستحقيها، حيث يتم التحديث والتسجيل إلكترونيًا تيسيرًا على الجميع، من خلال الدخول عبر الرابط الرسمي للمؤسسة: https://services.pension.gov.sa، ستظهر أمامك الصفحة الخاصة بعملية التحديث والتي تظهر بهذا الشكل:

وفور دخول لصفحة التحديث، يُرجى تعبئة جميع الحقول الفارغة بالبيانات الأساسية الشخصية الخاصة بالمستفيد بدقة، وفق المستندات الرسمية، مثل (رقم السجل المدني – اختيار نوع التقويم – يوم وشهر وسنة الميلاد – تسجيل رقم الجوال وآخر احتياطي – رقم هاتف المنزل – محل الإقامة – البريد الإلكتروني)، ثم الضغط على موافق أو تحديث.

طريقة إنشاء حساب بنكي عبر المؤسسة

كما أتاحت المؤسسة، إمكانية إنشاء المستفيد أو المتقاعد لحساب بنكي خاص به عن طريق التطبيق الإلكتروني للمؤسسة على الهواتف الذكية، من خلال اختيار أيقونة الوكالات ومنها يتم تسجيل رقم الآيبان المكون من 10 أرقام، ثم تقديم الطلب بعد رفع صورة الآيبان.