نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد رخصة القيادة إلكترونياً من المنزل للسعوديين والوافدين عبر رابط أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد رخصة القيادة عبر أبشر من المنزل هي أحد خطوات تحكم القيادة السعودية بعرض جميع الخدمات إلكترونياً داخل المملكة العربية السعودية، وتحويل جميع الخدمات التي تخص جميع المواطنين عن طريق البحث الإلكتروني، حيث تبرز وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة المرور العامة بالمملكة عن توفير خدمة إلكترونية سريعة تسمح بتجديد رخصة القيادة بالسعودية إلكترونياً دون الذهاب إلى مقرات الخدمة المختصة بإدارة المرور من أجل تجديد وتمديد مدة رخصة القيادة، كما يمكن تجديد استمارة السيارة وتجديد الرخص بدون فحص فني كما كان يتم من قبل.

وتسمح وزارة الداخلية بتجديد رخصة القيادة إلكترونياً للأجانب من جميع الجنسيات المقيمة علي أرض المملكة العربية السعودية دون الذهاب إلى مقرات خدمات المرور لإنهاء المعاملات الخاصة بالسيارة، وتم إطلاق خدمة تجديد رخصة القيادة عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة التي تقدم عدة خدمات إلكترونية تهم كل مواطن مثل الاستعلام عن مخالفات المرور بالمملكة، وتجديد استمارات المركبات وغيرها من الخدمات المختلفة، وسوف نوضح لكم رابط تجديد رخصة القيادة عبر أبشر من المنزل بالمملكة العربية السعودية.

شروط يجب توافرها قبل تجديد رخصة القيادة إلكترونياً بالمملكة

تجديد رخصة القيادة عبر أبشر هو أحد الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة أبشر للمواطن والمقيم داخل المملكة العربية السعودية دون الذهاب إلى مقر وحدات المرور لإنهاء التجديد، ولكن من أجل الموافقة سريعاً علي تجديد رخصة القيادة يجب توافر الشروط التالية:

يجب قبل تجديد رخصة القيادة الخاصة بكل شخص أن يقوم بسداد كافة الرسوم المالية المحددة والخاصة بتجديد الرخصة التي كان يجب دفعها سواء كانت هذه الرسوم مسجلة من قبل أو رسوم جديدة، وكذلك سداد كافة المخالفات المروية الخاصة بقائد السيارة إن تواجدت.

كما يجب أن تكون رخصة القيادة تابعة لشخص علي قيد الحياة ومقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

كما يجب أن يحدد صاحب رخصة القيادة عدد السنوات التي سيقوم بتجديدها عند اختيار أمر تجديد رخصة القيادة إلكترونياً عبر موقع أبشر، حيث يتم دفع مبلغ 80 ريال في حالة تجديد الرخصة لمدة عامان فقط، أو انه سوف يتم دفع مبلغ 200 ريال في حالة اختيار التجديد لمدة 5 سنوات فقط.

يجب أن يقوم صاحب رخصة القيادة بإرسال صورة شخصية له إلى المكتب الخاص بالأحوال المدنية بالمملكة، أو المكتب الخاص بالجوازات السعودية سواء مواطنين أو مقيمين داخل المملكة.

يجب كل مواطن سواء سعودي أو وافد أن يكون متأكد من توافق الشروط الخاصة بتجديد استمارة السيارة أو رخصة القيادة الخاصة، لان القدوم علي تجديد رخصة القيادة أصبحت خدمة إلكترونية فيجب عدم اتخاذ أي خطوات إلكترونية علي موقع أبشر إلا توافر الشروط السابقة حتي لا يتم الخروج من صفحة تجديد رخصة القيادة إلكترونياً.

رابط تجديد رخصة القيادة عبر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة