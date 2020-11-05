نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغيير الحالة الوظيفية في حساب المواطن وتحديث البيانات عبر بوابة الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تغيير الحالة الوظيفية في حساب المواطن أصبحت متاحة من خلال الإنترنت حيث أطلقت المملكة العربية السعودية برنامج “حساب المواطن” في عام 1917 وهو برنامج موجه إلى ذوي الدخل المحدود، لمواجهة الاحتياجات الناشئة عن السياسات الاقتصادية الجديدة التي بدأت في تنفيذها حكومة المملكة، والتي منها رفع الدعم عن أسعار الكهرباء والمحروقات والمياه، وأطلق أيضًا آلة حساب المواطن 1442 ويهدف “حساب المواطن” إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي الذي يقدم للمواطن السعودي، وتوزيعه للمستحقين الفعليين، وذلك عن طريق صرف بدل نقدي يستفيد منه المواطن من خلال حوالات مصرفية، وهي طريقة جديدة في التعاطي مع الدعم الذي تقدمه الحكومة، حيث أن ” حساب المواطن” يعيد بشكل علمي مدروس وبناء على دراسات واقعية وبيانات رسمية إعادة توزيع الدعم بشكل عادل حسب احتياجات المواطن، وقد وفر حساب المواطن الكثير من الخدمات الإلكترونية، من بينها حساب المواطن استعلام برقم الهوية وأيضًا أطلق طريقة تحديث حساب المواطن برقم الهوية إلكترونيًا، ويضاف إلى الخدمات خدمة إضافة مولود في حساب المواطن 1442.

طريقة تغيير الحالة الوظيفية في حساب المواطن

يستفيد من “حساب المواطن” كافة الأسرة التي يقل دخلها الشهري عن 20160 ريال، وقد تم تقسيم الأسر والمواطنين إلى 5 فئات، هم: من ليس لديهم راتب وحتى 8699 ريال سعودي.

وضمت الفئة الثانية من تبدأ رواتبهم من 8700 إلى 11999 ريال سعودي، وشملت الفئة الثالثة من تبدأ رواتبهم من 12000 إلى 15299 ريال سعودي.

بينما تم ضم الأسر التي يبدأ دخلها من 15300 إلى 20159 ريال سعودي في الفئة الرابعة، في حين أن الفئة الخامسة وهم من لا يستحقون الدعم فهم الذين تبدأ رواتبهم من فوق 20160ريال سعودي.

تحديث حساب المواطن برقم الهوية



وتظهر خلال تعاملات المواطنين مع الحساب العديد من المشكلات التي تنجم في الأساس عن تغيير البيانات الخاصة بالمواطن الذي سجل ضمن حساب المواطن، والتي تتعلق أغلبها بزيادة دخل المواطن أو انتقاله إلى فئة غير التي سجل عليها، أو تغيير حالته الوظيفية.

وشدد حساب المواطن على أهمية قيام المستفيد من “حساب المواطن” بضرورة تغيير حالته الوظيفية المسجلة في “حساب المواطن” وذلك في حال انتقاله للعمل بالقطاع الخاص، من خلال قيام المستفيد بالدخول إلى البوابة الإلكترونية لـ “حساب المواطن” وقيامه بتحديث بياناته وتسجيل حالته الوظيفية الجديدة.

خطوات تغيير بيانات الوظيفة حساب المواطن