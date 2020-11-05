نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة الجديدة وموعد صرف وإيداع الدفعة 36 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج الأهلية في برنامج حساب المواطن، يقوم برنامج حساب المواطن بالإعلان عن النتائج الأهلية قبل صرف الدفعة المستحقة مباشرة، بحيث يقوم المواطنين والمواطنات المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن، بتسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن، والاستعلام عن أهلية الدفعة الجديدة، لذلك تتزايد عمليات البحث قبل موعد صرف الدفعة من قبل المستفيدين بالمملكة العربية السعودية، كما يشترط حساب المواطن على المواطنين عند إنشاء حساب في حساب المواطن استيفاء كافة الشروط الأهلية، ومعايير الاستحقاق، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما يتطلب إضافة عقد الإيجار على حساب المواطن.

شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن

يشترط أن يكون المواطن سعودية الجنسية، حيث يستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، كذلك الزوج أو الزوجة الغير سعوديين، وكذلك بالنسبة للأشخاص الحاملين بطاقات التنقل.

يشترط إقامة المواطن داخل المملكة العربية السعودية، وألا يكون مقيم خارج المملكة العربية السعودية أكثر من 90 يوم، في آخر 12 شهر من الشهور الماضية.

يشترط حساب المواطن على المواطنين عدم التواجد في أي من دور الإيواء الحكومية، أو في السجون.

يشترط أن تكون البيانات المفصح عنها المواطن مطابقة تماما مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

معايير الاستحقاق في حساب المواطن

ترتبط معايير استحقاق الدعم في حساب المواطن، على إجمالي الدخل الشهري للأسرة، وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم، وأعمار الأفراد التابعين لها، كما يقوم برنامج حساب المواطن بالتنبيه على المواطنين بضرورة تحديث البيانات الخاصة بهم، حيث يقوم البرنامج بمراجعة التحديثات الجديدة أول بأول، وذلك لعدم تجنب عدم الاستحقاق في الدفعات القادمة، من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن الدفعة 36 لشهر نوفمبر 2020

سوف يتم صرف وإيداع الدفعة في حسابات المستفيدين يوم الثلاثاء القادم الموافق اليوم العاشر من شهر نوفمبر الجاري، حيث يتبقى على الموعد المحدد لصرف الدفعة خمس أيام، كما هو موضح من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث أعلن بالأمس عن المدة المتبقية على موعد صرف الدورة 36 لشهر نوفمبر، وإيداع مبالغ الدعم المستحقة في حسابات المواطنين المستفيدين من البرنامج، كما يمكن معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالدفعة من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن في خطوات برقم الهوية 1442