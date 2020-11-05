نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على رابط تقديم وظائف الجوازات 1442 أون لاين سجل الآن قبل موعد الإنتهاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم المملكة العربية السعودية من كل حين وآخر بفتح باب الوظائف للتقديم لكل من يريد التقديم للحصول على وظيفة، ومن خلال إدارة الجوازات تم التوصل إلى رابط تقديم وظائف الجوازات 1442 أون لاين، حيث تم عرض كم كبير من الوظائف الخالية لكل من الذكور والاناث على حدٍ سواء، ولهذا سوف نقوم من خلال هذا المقال التالي بعرض رابط تقديم وظائف الجوازات 1442 أون لاين. كيفية التقديم على وظائف الجوازات 1442: يتم التقديم في وظائف الوظائف المتاحة الجوازات 1442 بشكل إلكتروني من خلال التواصل مع الرابط الخاص التابع لمنصة أبشر الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية واتابع لإدارة الجوازات من هنا.

ويتم القيام بإجراءات تسجيل الدخول على الموقع وكتابة البيانات المطلوبة من حيث رمز التحقق المرئي وكلمة المرور الخاصة ورقم الهوية.

وبعد ذلك يتم الدخول إلى خانة الحساب الشخصي.

ومنها إلى خانة إعلان المديرية العامة للجوازات.

بعد ذلك سوف تظهر قائمة تحتوي على كافة الشروط اللازمة للتقديم في وظائف الجوازات، قم بقرائتها جيداً والضغط على الموافقة عليها.

بالنسبة لوظيفة رتبة جندي سوف يكون هناك عرض وافي بكل ما يتعلق بهذه الوظيفة.

وبعد ذلك يتم تسجيل كل البيانات المطلوبة من حيث تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية والنوع سواء كان ذكر أو أنثى، وكتابة الحالة الاجتماعية، ورقم الهوية الخاص بالأب.

ومنها إلى خانة موافقة.

ومنها إلى خانة أخرى يتم فيها تسجيل البيانات المتعلقة بالمهمة والنوع، وكتابة رقم الهاتف وجنسية الأم والحالة الاجتماعية، ومكان إصدار بطاقة الهوية وتاريخ الإصدار، ومحل الميلاد وتاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية الخاصة.

وبعد ذلك سوف يتم الانتقال إلى قائمة أخرى، يتم تسجيل هذه البيانات من حيث تسجيل الوزن والطول وغيرها من باقي البيانات في هذه القائمة.

ومنها إلى خانة التالي وسوف يتم الإطلاع على قائمة أخرى بها بعض الأسئلة التي يجب الإجابة عليها في الخانات المحددة لذلك والخاصة بالمؤهل العلمي، ويجب التأكد من جميع البيانات السابقة قبل النقر على خانة الحفظ.

ومنها إلى خانة تقديم الطلب.

وبعد قليل سوف تحصل على الرد لطلب تقديم وظائف الجوازات 1442.

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