نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدة الزمنية للاعتراض على الأهلية في حساب المواطن وخطوات الاعتراض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يكشف برنامج حساب المواطن من خلال الموقع الرسمي له عن صدور النتائج الأهلية الخاصة بالدفعة الجديدة، قرب نهاية كل شهر ميلادي، وقبل موعد صرف الدفعة الجديدة، حيث يتم صرف دفعة الدعم المستحق من حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي كما هو المعتاد، إن لم يوافق ذلك اليوم يوم إجازة رسمية بالملكة العربية السعودية، كما حدد للمواطنين بعد صدور النتائج الأهلية مدة زمنية محددة للاعتراض على نتائج الأهلية في حال كانت الحالة غير مؤهل، كما أوضح طريقة الاعتراض على نتائج الأهلية في خطوات.

المدة الزمنية للاعتراض على نتائج الأهلية في برنامج حساب المواطن 1442

أوضح برنامج حساب المواطن أن أصبح بإمكان المواطنين التقدم بطلب الاعتراض على نتائج الأهلية، خلال المدة المتاحة لتقديم ورفع الاعتراض على نتيجة الأهلية خلال 90 يوم من تاريخ صدور نتائج الأهلية الجديدة من حساب المواطن، ولا يمكنه الاعتراض على عدم الأهلية بعد تجاوز تلك المدة المحددة.

خطوات تقديم طلب الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم

يقوم المواطن المستفيد من الدعم بتسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

يقوم برفع طلب الاعتراض على مبلغ الدعم المستحق من الدفعة.

الإجراء المفترض اتخاذه عند ظهور حالة الأهلية غير مؤهل

أوضح برنامج حساب المواطن الإجراء الذي من المفترض اتخاذه في حالة ظهور حالة الأهلية للمواطن أنه غير مؤهل، أن يقوم بتحديث البيانات وتقديم كافة الوثائق المطلوبة، وذلك وفقا لأسباب عدم الأهلية من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، خلال المدة المحددة والتي أقصاها ثلاث شهور من تاريخ صدور نتيجة الأهلية غير مؤهل.

المدة المتبقية على موعد صرف الدفعة 36 لشهر نوفمبر

نوضح لكم المدة المتبقية على موعد صرف الدفعة 36 المستحقة من حساب المواطن لشهر نوفمبر الجاري، والتي دائما ما تزداد عمليات البحث من قبل الأشخاص المستفيدين من البرنامج، لمعرفة موعد إيداع الدعم المستحق في حساباتهم البنكية، كما يحرص البرنامج من خلال الموقع الرسمي له علي تويتر، أن يقوم بعرض كافة التفاصيل حول صرف الدفعات.

كيفية إنشاء حساب في حساب المواطن

يتطلع الكثير من المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية إلي معرفة كيفية إنشاء حساب، كما أوضح البرنامج أنه من أجل التقدم لطلب الدعم المستحق من البرنامج، لابد أن ينطبق على المواطن الشروط الأهلية ومعايير الاستحقاق لضمان وصول الدعم للمستحقين، وفى حالة تطابقت عليه كافة الشروط والمعايير يصبح بإمكان المواطن إنشاء حساب في حساب المواطن بالخطوات، وقبل موعد صرف الدفعة يقوم حساب المواطن بإصدار نتائج الأهلية للدفعة الجديدة، من خلال دخول المستفيد عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن ومعرفة حالة الأهلية.

مصطلحات حالات الدفع في حساب المواطن

كما أوضح حساب المواطن للمواطنين المستفيدين من استحقاق دعم الدفعات، معني مصطلحات الحالات التي تظهر للمستفيدين في حساباتهم، والتي تهم كل فرد منهم، وهي: