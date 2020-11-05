نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام فاتورة المياه برقم العداد أو برقم الهوية لهذا الشهر وتقديم الاعتراض موقع بوابة حياك nwc.com.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية 1442 برقم العداد للشهر الجديد بوابة حياك nwc.com.sa فواتير المياه الإلكترونية ، نقدم لكم طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد لهذا الشهر، حيث وفرت شركة المياه الوطنية السعودية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة المياه الشهرية، أتاح موقع وزارة المياه والبيئة والزراعة طريقة لمعرفة رقم حساب المياه الجديد للمستهلك هذا الشهر ، كما أقرت شركة المياه الوطنية استبدال الفاتورة الورقية للمياه لتحل محلها الفاتورة الإلكترونية، ونقدم لكم من خلال هذا المحتوى عبر موقعكم المميز موقع ثقفني رابط الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد أو رقم الحساب عبر موقع شركة المياه الوطنية بوابة حياك للفواتير وطريقة تقديم شكوى الاعتراض على قيمة فاتورة المياه، ونستعرض جميع الخدمات التي توفرها موقع وزارة المياه السعودية لعملائها.
الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد
طريقة معرفة فاتورة المياه الجديدة
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي شركة المياه الوطنية أو بوابة حياك للخدمات الإلكترونية التابعة لهيئة المياه والشؤون الزراعية والري وخدمات الصرف الصحي.
- يعقبه اختيار خدمات الوزارة من الصفحة الرئيسية للبوابة الإلكترونية اختيار العنصر الخاص بــ”عرض آخر فاتورة” كتابة رقم الحساب أو رقم العداد الخاص بالعميل
- وبعد إدخال رقم الحساب أو رقم العداد سيتم بسهولة الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية، وبذلك أتاحت الموقع الرسمي لوزارة البيئة والمياه السعودية فرصة الوصول بكل سهولة إلى فواتير المياه للشهر المراد الاستعلام عن فواتير المياه برقم الحساب.
يمكنكم معرفة المزيد عن طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية وطباعة فاتورة الماء وسدادها من خلال مشاهدة الفيديو التالي:
الخدمات التي تقدمها موقع شركة المياه الوطنية
سيتم إصدار فاتورة المياه لشهر أكتوبر غدًا 27 أكتوبر 2018، ويمكنكم معرفة قيمة فاتورة المياه الشهر عبر بوابة حياك الموقع الرسمي لشركة المياه الوطنية، ويمكنكم تقديم الاعتراض على قيمة الفاتورة وترسل الشركة فريقًا لمعاينة خطوط المياه تحسبًا لوجود تسريبات في المياه.
استعلام فاتورة المياه شهر أكتوبر 2020
استعلام فواتير المياه لشهر أكتوبر يبحث عنه المواطن والمقيم بالمملكة العربية السعودية، فيما يعد هناك الفاتورة الورقية، وتم استبدالها بالفاتورة الإلكترونية سواء بالنسبة لفاتورة المياه أو فاتورة الكهرباء، حيث تم الاستغناء عن الفواتير الورقية وتم استبدالها بالفواتير الإلكترونية، ويمكنكم استعلام قيمة فاتورة المياه كل شهر بعد يوم 27 من كل شهر ميلادي موعد نزول الرواتب بالسعودية، حيث يتم إصدار فواتير الكهرباء وفواتير المياه بعد صرف الرواتب بالسعودية.
استعلام فاتورة المياه لهذا الشهر
يمكنكم الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية عبر موقع الشركة الوطنية للمياه، حيث يتم إصدار فاتورة المياه لشهر أكتوبر2018 /ربيع الأول 1442من يوم 28 أكتوبر 2020 ميلادية، حيث يتم إصدار فواتير الكهرباء من خلال الشركة السعودية للكهرباء وفواتير المياه بعد نزول رواتب الموظفين بالمملكة، ويمكنكم تقديم الاعتراض على قيمة فاتورة المياه.
الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية
يمكنكم الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية للمواطنين السعوديين أو برقم الإقامة بالنسبة للوافدين من خلال الدخول على موقع شركة المياه الوطنية وإتباع الخطوات التالية:
- الولوج إلى بوابة حياك الموقع الرسمي لشركة المياه.
- اختيار تسجيل الدخول في حال انك قد قمت بالتسجيل في الموقع من قبل.
- إذا لم تقم بالتسجيل من قبل اضغط على تسجيل جديد.
- في حال التسجيل المسبق قم بإدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة أو اسم المستخدم.
- إدخال كلمة المرور المؤقتة التي تم إرسالها على الهاتف الجوال أو الإيميل “البريد الإلكتروني.
- اضغط على أيقونة “دخول”.
ويظهر على الشاشة على الفور آخر فاتورة مياه مسجلة عليك، وبهذه الطريقة نكون قد عرضنا لكم كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية أو برقم الإقامة، كما يمكنكم سداد قيمة الفاتورة المياه إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد مقرات شركة المياه الوطنية.
طريقة حساب فاتورة المياه السعودية
كشفت شركة المياه الوطنية عن كيفية احتساب قيمة فاتورة المياه الشهرية، حيث أقر مجلس الوزراء السعودي تعريفة الجديدة لاستهلاك المياه في المملكة، وقد تم اعتماد هذه التعريفة من قبل المجلس بتاريخ 17 /3/ 1437 هجرية، وقام المجلس من خلال هذا القرار بإجراء تعديلات في أسعار استهلاك الطاقة والتعريفة الجديدة للمياه والصرف الصحي، وأتاحت شركة المياه الوطنية خدمة الحاسبة التفاعلية التي يمكن للمواطنين والمقيمين بالمملكة تحديد قيمة فاتورة استهلاك المياه الشهرية بشكل تقديري قبل صدور الفاتورة.
كيفية تقديم شكوى الاعتراض على فاتورة المياه
أتاحت بوابة حياك الإلكترونية خدمة الاعتراض على حساب فاتورة المياه الشهرية، حيث يمكن للمشترك تقديم شكوى الاعتراض على فاتورة استهلاك المياه لشركة المياه الوطنية، ونستعرض لكم فيما يلي خطوات الاعتراض:
- الدخول على رابط منصة حياك الموقع الرسمي لشركة المياه الوطنية.
- اختيار خدمة “تقديم شكوى” من الخيارات المعروضة على البوابة الإلكترونية.
- قم بإدخال رقم العداد الخاص بك.
- كتابة البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة.
وبهذه الطريقة يتم اعتماد الطلب، وبعدها تقوم الشركة بدراسة شكوى الاعتراض لمعرفة الأسباب ثم الإعلان عن نتيجة الشكوى، وفي حال قبول الشركة طلب الاعتراض تقوم بإرسال لجنة فنية مختصة لفحص العداد لمعرفة سبب الخلل واكتشاف الخطأ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استعلام فاتورة المياه برقم العداد أو برقم الهوية لهذا الشهر وتقديم الاعتراض موقع بوابة حياك nwc.com.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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