نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام فاتورة المياه برقم العداد أو برقم الهوية لهذا الشهر وتقديم الاعتراض موقع بوابة حياك nwc.com.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية 1442 برقم العداد للشهر الجديد بوابة حياك nwc.com.sa فواتير المياه الإلكترونية ، نقدم لكم طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد لهذا الشهر، حيث وفرت شركة المياه الوطنية السعودية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة المياه الشهرية، أتاح موقع وزارة المياه والبيئة والزراعة طريقة لمعرفة رقم حساب المياه الجديد للمستهلك هذا الشهر ، كما أقرت شركة المياه الوطنية استبدال الفاتورة الورقية للمياه لتحل محلها الفاتورة الإلكترونية، ونقدم لكم من خلال هذا المحتوى عبر موقعكم المميز موقع ثقفني رابط الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد أو رقم الحساب عبر موقع شركة المياه الوطنية بوابة حياك للفواتير وطريقة تقديم شكوى الاعتراض على قيمة فاتورة المياه، ونستعرض جميع الخدمات التي توفرها موقع وزارة المياه السعودية لعملائها.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد

عملت وزارة المياه والبيئة والزراعة بالمملكة العربية السعودية على تفعيل خدمة إلكترونية تمكن الأفراد من خلالها الاستعلام عن فواتير المياه الخاصة بهم، وذلك فقط من خلال إدخال رقم حساب المستعلم، وتعتبر خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد أو رقم الحساب و الاستعلام عن فاتورة الكهرباء نقلة كبيرة بالمجال الإلكتروني في المملكة العربية السعودية في ظل رؤية المملكة 2030 تطبيقًا لأوامر خادم الحرمين الشريفين، كما قامت وزاره المياه السعودية بتوفير رابط تقديم الاعتراض على قيمة فاتورة المياه في حالة شكوى العميل من ارتفاع قيمة الفاتورة الصادرة .

طريقة معرفة فاتورة المياه الجديدة

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي شركة المياه الوطنية أو بوابة حياك للخدمات الإلكترونية التابعة لهيئة المياه والشؤون الزراعية والري وخدمات الصرف الصحي. يعقبه اختيار خدمات الوزارة من الصفحة الرئيسية للبوابة الإلكترونية اختيار العنصر الخاص بــ”عرض آخر فاتورة” كتابة رقم الحساب أو رقم العداد الخاص بالعميل وبعد إدخال رقم الحساب أو رقم العداد سيتم بسهولة الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية، وبذلك أتاحت الموقع الرسمي لوزارة البيئة والمياه السعودية فرصة الوصول بكل سهولة إلى فواتير المياه للشهر المراد الاستعلام عن فواتير المياه برقم الحساب.

يمكنكم معرفة المزيد عن طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية وطباعة فاتورة الماء وسدادها من خلال مشاهدة الفيديو التالي:

الخدمات التي تقدمها موقع شركة المياه الوطنية

يتيح موقع شركة المياه الوطنية السعودية رابط الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد من خلال حياك بوابة الخدمات الإلكترونية ، كما يقدم خدمات أخرى متميزة للعملاء، كما يمكن للعميل تقديم الاعتراض على قيمة فاتورة المياه، وتتيح بوابة حياك لفواتير المياه أيضًا تحديث بيانات العملاء لضمان استمرار الخدمة، كما توفر إمكانية الاستعلام عن المبالغ المستحقة للشهور الماضية وكيفية دفع الفاتورة للمياه بالطرق المتاحة من الوزارة عبر الإنترنت دون عناء الذهاب لأي مؤسسة حكومية للاستعلام فاتورة المياه، كما يقدم موقع وزارة المياه خدمة إرسال الرسائل بقيمة فواتير المياه عن طريق الاشتراك في خدمة مرسال المياه.

سيتم إصدار فاتورة المياه لشهر أكتوبر غدًا 27 أكتوبر 2018، ويمكنكم معرفة قيمة فاتورة المياه الشهر عبر بوابة حياك الموقع الرسمي لشركة المياه الوطنية، ويمكنكم تقديم الاعتراض على قيمة الفاتورة وترسل الشركة فريقًا لمعاينة خطوط المياه تحسبًا لوجود تسريبات في المياه.

استعلام فاتورة المياه شهر أكتوبر 2020



استعلام فواتير المياه لشهر أكتوبر يبحث عنه المواطن والمقيم بالمملكة العربية السعودية، فيما يعد هناك الفاتورة الورقية، وتم استبدالها بالفاتورة الإلكترونية سواء بالنسبة لفاتورة المياه أو فاتورة الكهرباء، حيث تم الاستغناء عن الفواتير الورقية وتم استبدالها بالفواتير الإلكترونية، ويمكنكم استعلام قيمة فاتورة المياه كل شهر بعد يوم 27 من كل شهر ميلادي موعد نزول الرواتب بالسعودية، حيث يتم إصدار فواتير الكهرباء وفواتير المياه بعد صرف الرواتب بالسعودية.

استعلام فاتورة المياه لهذا الشهر



يمكنكم الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية عبر موقع الشركة الوطنية للمياه، حيث يتم إصدار فاتورة المياه لشهر أكتوبر2018 /ربيع الأول 1442من يوم 28 أكتوبر 2020 ميلادية، حيث يتم إصدار فواتير الكهرباء من خلال الشركة السعودية للكهرباء وفواتير المياه بعد نزول رواتب الموظفين بالمملكة، ويمكنكم تقديم الاعتراض على قيمة فاتورة المياه.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية