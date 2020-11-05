نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي قانون الحضانة الجديد وشروطه في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد قانون الحضانة الجديد في المملكة العربية السعودية من أكثر المواضيع جدلا علي الإطلاق في هذة الفترة الحالية، وبإصدار هذا القانون سوف يقدم حق الاحتضان لأبناءهم لكثير من السيدات المطلقات والأرامل مما ينتج عنه تيسير حياتها بعد طلقها أو موت زوجها، كما أن القانون نص على احقيه الأم في احتضان الأبناء دون الحاجة للجوء إلى النزاع، ويصبح الأب متكفل بكل ما يخص أبناءه من تعليم ومأكل وملبس ومسكن،حيث أنه كان في السابق من الضروري أن تقوم الأم برفع دعوى للحصول على الحضانة،وفي تلك الحالة كان يستغرق الأمر الكثير من الوقت بل إنه في بعض الأحيان تفقد الأم الحق في الحصول على حضانة الأطفال لها، وجاءت تلك التعديلات السريعة في النظام السعودي .

ما هي الحضانة وحقها في قانون الحضانة السعودي

يقصد بالحضانة انه التكفل بكافة مصاريف ومتطلبات الطفل من مأكل وملبس ومشرب ورعاية، وفى حال حدوث الطلاق بين الزوجين أو الموت يتحمل أي من الطرفين التكفل بالطفل، ويعني حق الحضانة الحق الذي يكفل للطفل العيش في حياه كريمة بها كافة احتياجاته وحقوقه، وإيضاحا لكلمة حقوقه هي الحقوق التي نصت عليها الشرعية الإسلامية، ويحق له الحصول على الحضانة من كان قادرا علي توفير هذة الاحتياجات للطفل .

شروط قانون الحضانة الجديد في المملكة

بعد إتمام عملية الانفصال يجب على من يرغب في الحصول على حضانة الأطفال أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط وهى :

أن يكون كل من الأب والأم معتنق ديانة الإسلام ولا يحق الحضانة لغير المسلم . أن يكون كلا الوالدين لا يعاني من أي مرض أو اضطراب نفسى ويشترط تمتعه بالبلوغ و العقل الراجح . أن يكون المحتضن قادر علي توفير الرعاية الأزمة من ملبس والتزامات ورعاية صحية وتعليمية للطفل . يشترط عدم خروج الطفل خارج الأراضي السعودية أثناء مدة الحضانة . يجب أن يوفر الحاضن للطفل للأمن والأمان . أن يكون المحتضن يتمتع بحالة صحية جيدة ليتمكن من تلبية احتياجات الأطفال . يشترط حسن معاملة الأطفال وعدم إيذاءهم بأي شكل من الأشكال . في حالة زواج الأم من غير الأب يجب تؤل الحضانة إلى الجدة. عدم وجود أحكام قضائية وحسن السير والسلوك.

حالات تسقط حق الحضانة

هناك بعض الحالات التى تسقط فيها حق الحضانة على الأب أو الأم، ومن هذة الحالات :

تسقط حضانة الطفل إذا كان الحاضن يعانى من أي أمراض أو اضطرابات نفسية .

في حالة تعرض الطفل لإيذاء بالضرب أو الإهانة أو المعاملة السيئة.

إذا كان الحاضن مريض ويحتاج إلى رعاية خاصة وغير قادر على رعاية الأطفال .

ثبوت فساد الأخلاق أو ارتكاب الحاضن للجريمة مخلة.

في حالة إذا كان كبير السن يسقط حقه في الحضانة .

وفى نهاية موضوعنا نكون قد اوضحنا ما هي الحضانة وحقها في قانون الحضانة السعودي وشروطها، وقد قامت المملكة بتعديل الكثير من قوانين الحضانة .