نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مده الحصول على قروض بنك التسليف في المقال التالي
عمر شويل - جدة سؤال يشغل بال الكثير من المواطنين في المملكة السعودية، ولكن للتعرف عن قروض بنك التسليف أصبحت بطرق سهلة وبسيطة فلا يوجد حاجة إلى للذهاب إلى البنك وانتظار الدور الذي يستهلك الكثير من الجهد والوقت، فقمن الان يسهل البحث عن مدة الحصول على القرض عن طريق الدخول إلى الموقع الالكتروني الرسمي لبنك التسليف، حيث أن وزارة التضامن الاجتماعي خصصت رابط خاص للاستعلام عن حساب بنك التسليف ويمكن من خلاله التعرف على الأقساط الزائدة والمتبقية وطريقة الاستفادة منها.
الاستعلام عن مدة الحصول على قروض بنك التسليف
قد قام بنك التسليف السعودي بإنشاء خدمة إلكترونية حديثة للاستعلام عن قرض بنك التسليف عن طريق استخدام رقم الهوية ورقم السجل مع التعرف على إمكانية باتباع عدة طرق مختلفة وهي:
- في البداية يجب أن يتم الدخول لموقع بنم التسليف والادخار السعودي.
- بعدها يجب أن يتم اختيار رقم الهوية بالمربع المخصص له.
- ثم النقر على موافق.
كيفية التسجيل في بنك التسليف
هناك عدة خطوات مختلفة يجب الالتزام بها للتسجيل في بنك التسليف والتي تتمثل فيما يلي:
- يجب على العملاء الدخول على الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية المشهور باسم بنك التسليف.
- ثم القيام بتسجيل جديد ثم يجب على المتقدمين كتابة البيانات المطلوبة.
- ثم لابد من أن يتم انتظار رسالة تأكيد على الهاتف الخاص بك الذي تم تسجيله بالموقع لتفعيل عملية التسجيل.
- يمكن أن يتم التقدم للقرض والمبلغ المطلوب اقتراضه.
الاستعلام عن إسقاط قرض بنك التسليف
- أولاً يجب الدخول للموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعي.
- ثم الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص بالموقع عبر كتابة اسم المستخدم وكلمة السر والبيانات المراد تسجيلها.
- بعدها يجب أن يتم تسجيل البيانات والنقر على موافق.
- سوف يظهر لك كشف يضم الحساب الخاص لك في بنك التسليف، ويكون عبارة عن مرسوم على هيئة دائرة تحتوي على جميع الأقساط المدفوعة والأقساط الذي لم يتم تسديدها بعد.
- ثم يتم الضغط على كلمة الأقساط المدفوعة أو المستحقة الذي سوفه تجده بالجهة اليمنى من الدائرة.
- سوف تظهر أمامك نافذة تحتوي على جميع المدفوعات وإجمالي قيمة القرض، كما سيظهر لك جدول برقم القسط وموعده والقيمة المتبقية من جميع الأقساط التي لم يتم تسديدها.
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