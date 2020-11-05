نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور نتائج اختبار القدرات العامة السعودية موقع قياس عام 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أطلقت ثلاثة خدمات رئيسية وهي خدمة تطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي وخدمة التنقل الوظيفي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص في المملكة السعودية وذلك طبقا لضوابط محددة وعينة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل وذلك لتنظيم العلاقة التعاقدية بينهم دون وجود كفيل في ظل تلك الظروف الرئيسية وما قامت به الدولة مؤخراً والجهات المختصة بإتخاذ قرار إلغاء نظام الكفيل وذلك بقرار مبني على أسس وتفاصيل معينة من قبل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

اختبارات القدرات العامة السعودية

قامت الجهات المختصة بتقديم عدد من الامتحانات الثانوية العامة في السعودية مؤخراً وذلك لاختبارات قياس القدرات ووضع المعايير الخاصة بشخصية الطالب في المملكة العربية السعودية، وهو يعد أهمها اختبار التحصيل الدراسي واختبار القدرات العامة طبقاً لقوانين ومعايير معينة في المملكة وذلك بناء على تفاصيل محددة في الآونة الأخيرة وما ظهر من فيروس مستجد والعدوى المنتشرة مؤخراً من خلاله فيروس كورونا كوفيد 19 واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والمعايير الصحية للتعام.

حيث تسهم هذه الاختبارات في معيار محدد لاستكمال التعليم الجامعي والمؤسسات التعليمية حيث إنها إحدى الشروط المهمة الموضحة من خلال الجهات الخاصة هو أن تكون مقدم تلك الاختبارات ، والفرق بين الاختبار التحصيل الدراسي واختبار القدرات العامة هو أن الأول يقيس مستوى المعرفة التي درسها الطالب خلال فترة المرحلة التعليمية والدراسية، والتي يقيس قدرات التفكير المنطقي عند الطالب السعودي.

موقع قياس نتائج اختبار القدرات العامة

يستطيع كل طالب متقدم لتلك اختبارات القدرات العامة والاستعلام عن نتيجة اختبار القدرات في المرحلة الأولي من خلال موقع قياس الالكتروني وذلك عن طريق رقم الطلب أو الهوية الخاصة بالمواطن من خلال تباع الخطوات الآتية: