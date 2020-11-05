نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد الإقامة عبر أبشر 1442 إلكترونياً بالخطوات ورسوم تجديد بطاقة مقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد الإقامة عبر أبشر 1442 إلكترونياً وإجراءات ورسوم تجديد بطاقة مقيم، هو محور حديثنا اليوم أعزائي قراء موقع ثقفني، حيث يبحث المواطن والعامل بشكل دوري ومستمر عن طريقة تجديد بطاقة مقيم إلكترونياً، ويتساءل الكثيرين عن رسوم تجديد بطاقة الإقامة 1442 وهل طرأت تعديلات على الرسوم، ولذلك سوف نستعرض اليوم بالتفصيل شروط تجديد بطاقة مقيم 1442، وكيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة، ورسوم وإجراءات تجديد بطاقة الإقامة للعامل إلكترونياً عبر منصة أبشر، بالاضافة إلى قيمة غرامة التأخير عن تجديد الإقامة.

تجديد الإقامة للعامل أون لاين عبر أبشر 1442

هي خدمة إلكترونية متوفرة عبر منصة أبشر للخدمات الحكومية، يمكن من خلالها تجديد بطاقة الإقامة للعامل أون لاين، فعند التوجه إلى منصة أبشر للإطلاع على بيانات ومعلومات العامل الوافد، سوف يظهر بجانب الوافد إما علامة خضراء وهذا يعني أن الإقامة سارية ولا حاجة لتجديدها، أو تظهر علامة حمراء وهذا يعني ضرورة تجديد بطاقة مقيم للوافد، وعند استلام بطاقة الإقامة الجديدة من فرع الجوازات ينبغي إحضار جواز سفر العامل وبطاقة الإقامة القديمة.

خطوات تجديد بطاقة مقيم عبر أبشر

يمكن تجديد بطاقة الإقامة للعامل بكل سهولة عبر أبشر عبر اتباع الخطوات التالية:

يقوم المستخدم بالتوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، ومن خدمات الجوازات يقوم المستخدم بالضغط على خدمة تجديد الإقامة. سوف يقوم النظام بتحويل المستخدم إلى منصة أبشر للخدمات الحكومية، ومن هذه الصفحة يقوم المستخدم بالضغط على خدمات إلكترونية متكاملة للأفراد. سوف يطلب النظام من المستخدم تسجيل الدخول إلى حسابه في أبشر لتنفيذ الخدمة. بعد تسجيل الدخول سوف يظهر للمستخدم قائمة العمالة الوافدة لديه، ليقوم باختيار العامل الذي يرغب في تجديد إقامته. بعد ذلك يقوم المستخدم بتحديد مدة التجديد المرغوبة ما بين عام واحد أو عامين، ثم يقوم بالموافقة على الشروط والأحكام والضغط على أيقونة تجديد. يقوم النظام بعرض بيانات العامل الوافد ومدة تجديد بطاقة الإقامة، وذلك حتى يتم مراجعتها من قبل المستخدم لتأكيد البيانات. بعد التأكد من صحة البيانات يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة تأكيد، ومن ثم ثم سوف تظهر نافذة لتؤكد تنفيذ الخدمة بنجاح، مع تحديد وسيلة استلام بطاقة الإقامة الجديدة سواء عبر البريد السعودي، أو من خلال زيارة إحدى مكاتب الجوازات. يتم دفع رسوم تجديد بطاقة الإقامة عبر أبشر أون لاين بإدخال الحساب البنكي للمستخدم، أو يتم سداد الرسوم بزيارة مكتب الجوازات.

شروط تجديد بطاقة مقيم

لتجديد بطاقة الإقامة عبر أبشر ينبغي توافر عدد من الشروط في المقيم وهي كالتالي:

يجب أن يكون المقيم متواجداً داخل المملكة عند القيام بإجراءات تجديد بطاقة مقيم.

سداد كافة رسوم وغرامات المخالفات المرورية إن وجدت.

يجب أن يكون لدى المقيم جواز سفر ساري المفعول.

سداد كافة رسوم خدمة تجديد الإقامة، وسداد غرامة التأخير في حالة وجودها.

شرط أساسي لتجديد بطاقة الإقامة ألا يكون متقدم ضد العامل بلاغ هروب من العمل.

رسوم تجديد الإقامة 1442

أكدت مديرية الجوازات أنه تم إعفاء عدد من الفئات من رسوم تجديد بطاقة الإقامة، وتتضمن تلك الفئات المقيمين الذين حصلوا على تأشيرة خروج نهائي، وأبناء الوافدين المولودين داخل أراضي المملكة والذين حصلوا على الجنسية السعودية، بالاضافة إلى المقيمين بغرض الدراسة والحاصلين على تأشيرة الدراسة، وجاءت رسوم تجديد الإقامة عبر أبشر 1442 وفقا للمديرية العامة للجوازات كالتالي:

رسوم تجديد إقامة العامل الوافد في الشركات العاملة في المجال الزراعي أو مجال الرعي وغيرها من المجالات هي 650 ريال سعودي.

رسوم تجديد إقامة العامل المنزلي هي 600 ريال سعودي.

رسوم تجديد إقامة المرافق للعامل الوافد هي 2000 ريال سعودي.

غرامات التأخير في تجديد الإقامة

حددت المديرية العام للجوازات غرامة التأخير عن تجديد بطاقة الإقامة كالتالي:

يقوم المقيم بدفع غرامة 500 ريال سعودي فقط، وذلك في حالة ارتكابه لمخالفة تأخير تجديد الإقامة للمرة الأولى.

يقوم المقيم بدفع غرامة ألف ريال سعودي فقط، وذلك في حالة ارتكابه لمخالفة تأخير تجديد الإقامة للمرة الثانية.

يتم ترحيل المقيم خارج المملكة بشكل نهائي، وذلك في حالة ارتكابه لمخالفة تأخير تجديد الإقامة للمرة الثالثة..

استعلام عن تجديد الإقامة 1442

يمكن الاستعلام عن تجديد الإقامة أو الاستفسار عن صلاحية الإقامة وتاريخ انتهائها عبر طريقتين، حيث يمكن تنفيذ إجراء استعلام عن صلاحية الإقامة عبر منصة أبشر، أو عبر موقع وزارة الموارد البشرية، وفي السطور القلية التالية سوف نقوم بتوضيح طريقة الاستعلام عن تجديد الإقامة عبر أبشر ومن خلال موقع وزارة الموارد البشرية.

استعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر

يمكن إجراء خدمة الاستعلام عن تجديد الإقامة عبر منصة أبشر من خلال اتباع الخطوات التالية:

يقوم المستخدم بالتوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، ومن خدمات الجوازات يقوم المستخدم بالضغط على خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة. سوف يقوم النظام بتحويل المستخدم لتسجيل الدخول إلى حسابه عبر منصة أبشر للخدمات الحكومية. يقوم المستخدم بإدخال رقم الإقامة ورمز التحقق المرئي من صفحة الخدمة لتنفيذ إجراء الاستعلام. سوف يعرض النظام مدى صلاحية بطاقة إقامة العامل، بالاضافة إلى تاريخ انتهاء بطاقة الإقامة.

استعلام عن صلاحية الإقامة عبر وزارة الموارد البشرية

يمكن أيضا إجراء خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر موقع وزارة الموارد البشرية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يقوم المستخدم بالتوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية، ثم يقوم بالضغط على خدمات الوزارة من أعلى الصفحة الرئيسية. يقوم المستخدم بعد ذلك بالدخول إلى دليل خدمات الوزارة والبحث عن خدمة الاستعلام عن موظف وافد، ثم الضغط على بدء الخدمة. يقوم المستخدم بإدخال رقم إقامة العامل ورقم جواز السفر الخاص به، بالاضافة إلى رقم الحدود والجنسية، ثم يقوم بكتابة رمز التحقق المرئي بشكل صحيح والضغط على أيقونة بحث. سوف يعرض النظام مدى صلاحية بطاقة إقامة العامل، بالاضافة إلى تاريخ انتهاء بطاقة الإقامة.

وبذلك نكون قد انتهينا من موضوعنا اليوم عن تجديد بطاقة الإقامة 1442 عبر أبشر، وتعرفنا من خلال موضوعنا على شروط تجديد بطاقة مقيم 1442، وكيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر منصة أبشر وعن طريق وزارة الموارد البشرية، وأوضحنا أيضا رسوم وإجراءات تجديد بطاقة الإقامة للعامل إلكترونياً ، بالاضافة إلى قيمة غرامة التأخير عن تجديد بطاقة الإقامة.