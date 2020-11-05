نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض الأرامل والمطلقات من بنك التسليف بدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قرض الأرامل والمطلقات من بنك التسليف بدون كفيل ، دائماً ما قد تسعى الحكومة بالمملكة العربية السعودية إلى تحسين الحالة المادية للمحتاجين وخاصة الأرامل والمطلقات حيث تقدم الحكومة التمويلات لمساعدة الأرامل والمطلقات ولكن هناك شروط محددة للحصول على قرض الأرامل والمطلقات والآن سوف نتعرف على شروط بنك التسليف والادخار السعودي .

ما هي شروط قرض الأرامل والمطلقات بدون كفيل من بنك التسليف

كما ذكرنا أنه هناك شروط هامة من بنك التسليف للحصول على قرض الأرامل والمطلقات بدون كفيل ولكن هناك حالتين يتطلب كفيل للحصول على القرض وهم :-

إذا كانت المرأة تعمل في احد مؤسسات القطاع الخاص .

إذا كانت المرأة لا تعمل في أي نشاط تجارى أو عملي وتكون ربه منزل .

أما الحالات التي لا تحتاج إلى كفيل في قرض الأرامل والمطلقات في الحالة التالية فقط وهي :-

إذا كانت المرأة المقدمة للقروض تعمل في القطاع الحكومي وتعمل بعقد ثابت بالتالي لا تحتاج إلى كفيل للحصول على قرض الأرامل والمطلقات من قرض التسليف .

ما هي شروط قرض الأسرة بنك التسليف للمطلقات والأرامل

يجب أن لا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة 2000 ريال سعودي .

يتم احتساب الأطفال الأيتام الذين يتم كفالتهم كفالة كلية أو جزئية ضمن أفراد الأسرة وذلك تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

الأطفال المعاقيين الغير متزوجين وليس موظفين يحتسبون ضمن أفراد الأسرة ولا يأخذ في الحسبان العمر .

الابن الذي لم يصل إلى سن 24 سنة ولا يكون متزوجاً أو موظفاً او البنت التي لا تعمل ولا تكون متزوجة تعتبر من ضمن أفراد الأسرة .

كيفية التقديم على قرض الأرامل والمطلقات

قدم بنك التنمية الاجتماعية أي بنك التسليف إمكانية الحصول على قرض إلكترونياُ وذلك من خلال الموقع الإلكتروني وبعد ذلك يجب زيارة الفرع لاستكمال بقية الإجراءات وهي :-