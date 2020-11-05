طريقة فتح حساب فى مصرف الراجحي للمواطن والمقيم فى السعودية أون لاين

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عمر شويل - جدة طريقة فتح حساب فى مصرف الراجحي للمواطن والمقيم بالمملكة العربية السعودية تعد من أبسط طرق فتح الحسابات فى البنوك السعودية، حيث يعد مصرف الراجحي من أقدم وأعرق البنوك السعودية الذي تتزايد عليه الكثيرين من العملاء، نظراً لتقديم أفضل الخدمات للعملاء من السعوديين والمقيمين، وتعد أهمية فتح حساب فى مصرف الراجحي من الأساسيات التى يقبل عليها العملاء وخاصة المقيمين فى أراضى المملكة من أجل الحفاظ على أموالهم الذين تم جمعها نتيجة عملهم بداخل المملكة، لذلك نقدم لكم عبر موقعكم ثقفني طريقة عمل حساب من مصرف الراجحي للمواطنين والمقيمين، وكذلك نقدم لكم الشروط والضوابط الواجب توافرها فى المتقدمين.

طريقة فتح حساب فى مصرف الراجحي للسعوديين

تتم خطوات فتح حساب فى مصرف الراجحي من خلال بعض الآليات والضوابط البسيطة والتي يجب قبل فتح الحساب الإطلاع عليها ثم بعد ذلك يقوم المواطن السعودي الراغب فى فتح الحساب بإتباع الإجراءات التالية:

الدخول على موقع بنك الراجحي. إختيار الجنسية”سعودي”. تحديد نوع الهوية (دفتر عائلة/ الهوية الوطنية). تسجيل رقم الهوية/ الإقامة. تسجيل رقم الجوال. إختيار اللقب مثل (الآنسة، السيد، السيدة). تسجيل البريد الإلكتروني. الدخل الشهري للمتقدم. التحقق من الرمز المرئي. الضغط على التالي. ثم إكمال تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة.

شروط فتح حساب فى مصرف الراجحي للسعوديين

يجب أن يكون عمر المتقدم لفتح حساب مصرف الراجحي أكبر من 15 عام، كما يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول. يجب أن تكون جميع البيانات والمعلومات المسجلة صحيحة. يجب على المتقدم أن يكون مسجل بالفعل في خدمة أبشر الإلكترونية. يجب أن يكون رقم الهاتف مكتوب بإسم المتقدم ويكون صادر من مزودي الخدمة بالسعودية. يجب على المتقدم إختيار الفرع المناسب لإتمام عملية فتح الحساب. يجب على المتقدم التوجه إلى الفرع الذي تم اختياره لتوقيع على الطلب. يجب على المتقدم ألا يكون يشغل أحد المناصب السياسية فى المملكة. الموافقة على الشروط والأحكام.

طريقة فتح حساب فى مصرف الراجحي للمقيمين

أوضح مصرف الراجحي على العديد من الخطوات البسيطة التى يستطيع من خلالها المقيمين بالسعودية فى فتح حساب فى مصرف الراجحي، والتى تتم وفقاً إلى الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع مصرف الراجحي. الضغط على فتح حساب جديد. قراءة كافة الشروط بعناية فائقة ثم الموافقة على الشروط والأحكام. تسجيل بيانات الشخصية بشكل صحيح والتى من ضمنها رقم الجوال المسجل باسمك لدي شركات الإتصالات. تسجيل بياناتك المهنية. تسجيل بيانات الدخل. إختيار اقرب فرع لمصرف الراجحي لفتح الحساب. تسجيل بيانات الأسرة، والجنسية ورقم الهواتف الذكية، وتسجيل الإقامة أو المسكن الداخلى والخارجي.

شروط فتح حساب فى مصرف الراجحي للمقيمين

أوضح مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية عن مجموعة قليلة جداً من الشروط والضوابط، لكي يتمكن المقيمين من فتح حساب فى بنك الراجحي وتأتي هذه الشروط كالتالي: