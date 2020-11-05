نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده هايبر الأسبوعية 5 نوفمبر 2020 وعروض الـ3 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده هايبر ،الذي عودنا دائما على تقديم أحدث وأقوى العروض سواء العروض الأسبوعية أو العروض اليومية والتي عادة ما تأتى مع العروض الأسبوعية ولكن تكون بخصومات هائلة تستمر لمدة ثلاث أيام فقط، يقدم لنا hyper panda هذا الأسبوع عروض تبدأ من يوم 5نوفمبر 2020 الموافق 19 ربيع أول 1442 والتي تستمر لمدة أسبوع أو حتى نفاذ الكمية أيهما اقرب بالإضافة إلى عروض الثلاث أيام والتي تبدأ من 5نوفمبر الخميس وتستمر ليوم السبت 7نوفمبر فقط،يقدم لنا هايبر بنده بنده في عروض الأسبوع الخامس والأربعون الكثير من الخصومات والتخفيضات على السلع الغذائية المختلفة من معلبات وبقوليات ولحوم حمراء ودواجن وأسماك بالإضافة إلى عروض الأدوات المنزلية المختلفة وعروض الأجهزة الكهربائية أيضا والتي يبدو أنها تحوي الكثير من الخصومات القوية هذا الأسبوع.

عروض بنده 5 نوفمبر الـ3 أيام

نقدم لكم أولا عروض الثلاث أيام التي قدمتها لنا بنده الآن والتي تبدأ من اليوم الخميس 5نوفمبر وتستمر حتي يوم السبت 7 نوفمبر وتحتوي تلك العروض على:

6 زجاجات مياه تانيا 600مللي بسعر 9.95 ريال سعودي

1 كيلو جبنه موتزاريلا مبشوره برايد بسعر 25.50 ريال سعودي

2 باكت فوط يوميه عاديه كوتكس 20 فوطه بسعر 20.25 ريال سعودي

عروض بنده السلع الغذائية

أيضا الكثير من الخصومات التي قدمها هايبر بنده هذا الأسبوع على العديد من السلع والمواد الغذائية المختلفة منها:

2زيت دوار شمس نور 1.5 لتر بسعر 26.95 ريال سعودي

2 كيلو سكر ناعم الأسرة بسعر 10.95 ريال سعودي

12 لتر حليب الصافي طويل الأجل بسعر 35.95 ريال سعودي

1كيلو صدور دجاج طرية ساديا بسعر 39.95 ريال سعودي

10 كيلو أرز مزة بسمتي الشعلان بسعر 58.95 ريال سعودي

4كيس مكرونه ايطاليانو 400جرام بسعر 9.95 ريال سعودي

عروض بنده الأدوات المنزلية

بالنسبة للأدوات المنزلية هذا الأسبوع فيقدم لنا بنده الكثير من الاختيارات المتنوعة التي تهم الكثير من السيدات وإليكم بعض منها:

أدوات الخبز بينجوين 22 ريال سعودي

أواني طبخ نايلون بينجوين بسعر 12 ريال سعودي

أدوات مطبخ بينجوين بسعر 13.50 ريال سعودي

قطاعه متعددة الاستخدام 25 ريال سعودي

ترمس شاها 1 لتر 70 ريال سعودي

طقم أواني طبخ رويال الومنيوم مورد بسعر 139 ريال سعودي

عروض بنده هايبر الأجهزة الكهربائية

هذا الأسبوع تفوق هايبر بنده بشكل كبير في عروض الأجهزة الكهربائية بعنوان أقوى العروض حيث هناك العديد من الأجهزة الكهربائية المتنوعة بالإضافة إلى عروض كثيره على العديد من أجهزة الهواتف الذكية بالإضافة إلى شاشات التلفاز والتابلت وسماعات آبل أير بودس واليكم بعض من تلك العروض: