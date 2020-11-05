فيديو المشاركة في مسابقة منصة مدرستي الرقمية وخطوات الانضمام

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عمر شويل - جدة ‏فيديو المشاركة في منصة مدرستي الرقمية وخطوات الإنضمام، ‏وزارة التعليم بالمملكة السعودية أعلنت أنها تستقبل كافة المشاركات الخاصة بمسابقة مدرستي الرقمية من قبل الطلاب والطالبات على مستوى محافظات المملكة السعودية، وكذلك من قبل أولياء الأمور وبالتالي يتم استقبال حوالي 190,00 مشاركة من المدارس الموجودة في المملكة السعودية وبالتالي تم نشر أكثر من 41 الف مشاركه على مستوى المملكة السعوديه 1442.

‏خطوات المشاركة في مسابقة مدرستي

‏يمكنك أن تشارك في المسابقة الخاصة بمدرستي عن طريق تلقي هذه المدرسة المنتجات التي تتعلق بجميع الطلاب وأولياء الأمور، وكذلك تشمل جميع الإداريين والمعلمين على حسب المجالات الثلاثة التي تم اختيارها ثم بعد ذلك سوف يتم البدء في تقييمها مواجهتها، وسوف يتم نشر الفائز فيها في حساب المدرسة عبر موقع تويتر عبر الإنترنت.

‏حيث يقوم مكتب التعليم الخاص بالمدرسة بتحديد أفضل النماذج وبعد أن يتم تقييمها بشكل جيد يتم إرسالها إلى إدارة التعليم حتى يتم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالمرحلة الختامية بهذه المسابقة، وإصدار التحكيم النهائي على مستوى جميع إدارات التعليم بالمملكة السعودية والنشر الموضوع.

قصص إنسانية ومبادرات

‏تتضمن هذه المشاركات منذ بدء المسابقة على بعض القصص الإنسانية التي توضح جهود جميع المعلمين في محاولة تسهيلا للصعاب، ‏وبالتالي يحاول المعلمين إنشاء بيئة تعليمية لجميع الطلاب من خلال مرحلة التعليم عن بعد، بالإضافة إلى وجود العديد من المشاركات التي يتم تقديمها مع مقاطع فيديو ومقاطع مسموعة بجانب مستندات عرضت شعبي والموشن جرافيك.

‏فيديو مشاركة مسابقة مدرستي الرقمية