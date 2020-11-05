نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القدرات العامة 1442 عبر موقع قياس qiyas للنتائج ونتائج الاختبارات التحصيلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج القدرات العامة 1442 والاختبارات التحصيلية عبر موقع قياس للنتائج تم الإعلان عنه في المملكة العربية العربية السعودية، حيث ينتظر طلاب الثانوية العامة الذين تم تسجيلهم في اختبارات القدرات العامة الفترة الأولى الاختبار الورقي، ويمكنهم في الوقت الحالي الاستعلام عن نتائج القدرات العامة برقم السجل المدني، وسنقدم لكم من خلال هذا المحتوى تسجيل الدخول موقع قياس للنتائج البوابة الإلكترونية حسب ما تم الإعلان عنه من خلال المركز الوطني للقياس والتقويم، حيث أن استعلام نتائج القدرات العامة برقم السجل المدني أو رقم المشترك ظهرت عبر موقع قياس نتائج لمن أدى الاختبارات الورقية القدرات العامة الفترة الأولى.

يمكن معرفة نتائج القدرات العامة 1442 من خلال طرق كثيرة منها الاتصال على رقم قياس الموحد أو الدخول على رابط نتائج القدرات العامة عبر موقع قياس للنتائج، أو من خلال تلقي رسائل نصية من مركز قياس على رقم الهاتف المسجل في ملف الطالب في المركز الوطني للقياس والتقويم.

نتائج القدرات العامة 1442 قياس



نتائج القدرات العامة 1442 ظهرت عبر رابط قياس للنتائج البوابة الإلكترونية، حيث أعلنت قياس أن النجاح في اختبارات القدرات العامة ليست خاضعة للنجاح والرسوب حسب ما يحدده المركز الوطني للقياس والتقويم، ولكن الدرجة التي يحصل عليها الطالب في اختبارات قياس القدرات العامة تكون أقصاها 100 درجة، وتعتبر نتائج قدرات قياس هي المعيار الأساسي الذي يعتمد عليها القبول والتسجيل في الكليات والجامعات السعودية.

وفي سياق متصل كشف المركز الوطني للقياس والتقويم إمكانية خوض الطالب لاختبارات القدرات العامة لأكثر من مرة، وفي هذه الحالة يتم احتساب الدرجة الأعلى التي يحصل عليها المختبر في نتائج قياس، ومن ثم ترسل هذه الدرجة فيما بعد بشكل إلكتروني إلى الكلية أو الجامعة المطلوبة.

طريقة الاستعلام عن نتائج القدرات العامة

يمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعلام عن نتائج القدرات العامة 1442 بعدة طرق، حيث تقدم المركز الوطني للقياس والتقويم خدمات مميزة للطلاب الذين يسجلون في اختبارات القدرات العامة الفترة الأولى والفترة الثانية، حيث أصبح عملية معرفة نتائج القدرات ميسرة وسهلة بعدة طرق منها الاتصال هاتفيًا على الرقم الموحد لمركز قياس 92003355، أو عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة على رقم هاتف الطالب أو من خلال تسجيل الدخول على رابط قياس للنتائج 1440.

استعلم نتائج التحصيلي

يمكنكم الآن الدخول على موقع قياس للاستعلام عن نتائج الاختبارات التحصيلية 1441، حيث انتهى طلاب الثانوية من أداء الاختبارات عن بعد خلال الشهر الماضي، حيث أعلنت وزارة التعليم أن الاختبارات التحصيلية هذا العام سيكون إلكترونية عبر شبكة الإنترنت تطبيقًا لإجراءات التباعد والضوابط الصحية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

استعادة كلمة مرور قياس

يمكن للطال أن يسترجع كلمة مرور قياس برقم الجوال في حالة فقدان أو نسيان كلمة المرور الخاصة به، حيث يستطيع المستخدم من خلالها الدخول على موقع قياس الإلكتروني ومن ثم الاستفادة بكافة الخدمات المقدمة من مركز قياس الوطني البوابة الإلكترونية، ولكن يتيح مركز #قياس إمكانية استرجاع كلمة المرور بتتبع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع قياس. قم بإدخال رقم السجل المدني. اضغط على جملة “أنا لست برنامج روبوت” ثم بعدها انقر على كلمة “متابعة”. في هذه الخطوة قم باختيار الاختيار المناسب ضمن اختيارات استعادة كلمة المرور في قياس وهي عبر الجوال. قم بادخال رقم الهاتف الجوال. إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله عبر رسالة على البريد الإلكتروني. في هذه الخطوة قم بتعيين كلمة المرور الجديدة. ثم اعد إدخال كلمة المرور الجديدة للتأكيد. ثم قم بالضغط على “تغيير كلمة المرور”.