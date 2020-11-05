نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن نتائج القدرات برقم الهوية فقط: رابط استعلام نتائج قياس القدرات العامة عبر موقع قياس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القدرات برقم الهوية فقط نعرضه لكم عبر موقع ثقفني، حيث يقدم موقع قياس الخدمات الإلكترونية رابط الاستعلام عن نتائج القدرات 1442 برقم السجل المدني لكل المتقدمين الذين قاموا بالانتهاء من أداء الاختبارات التحصيلية عبر موقع المركز الوطني للقياس والتقويم، ونقدم لكم من خلال هذا المحتوى رابط نتائج قياس 1442 للاختبارات التحصيلية بالإضافة إلى شرح لكيفية الاستعلام عن نتائج القدرات برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق.

ونقدم لكم من خلال هذا التقرير شرح وافي عن طبيعة اختبارات القدرات وأنواعها والهدف منها حسب ما تم الإعلان عنه من قبل المركز الوطني للقياس والتقويم والموقع الرسمي لمركز قياس qiyas ورقم تليفون مركز قياس للشكاوى والاستفسارات والتواصل مع خدمة العملاء بالمركز.

نتائج القدرات برقم الهوية فقط

نتائج القدرات برقم الهوية الوطنية فقط يمكن الاستعلام عنها من خلال الدخول على الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس والتقويم “موقع قياس”، حيث أعلن المتحدث الرسمي للمركز السيد “إبراهيم الرشيد” بأن المتقدمين لاختبارات القدرات قد انتهوا من أداء الاختبارات التحصيلية في عدد مائة وثمان وسبعين مقرًا من مقرات مركز قياس للتقويم، كما أعلن الموقع الرسمي للمركز عبر تويتر عن ظهور نتائج القدرات برقم الهوية 1442 عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية، ويمكنكم الإطلاع على الصورة التالية لمعرفة طريقة استعلام نتائج القدرات برقم الهوية الوطنية أو برقم السجل المدني فقط:

اختبارات القدرات التحصيلية

كشف المركز الوطني للقياس والتقويم عن الهدف من الاختبارات التحصيلية، حيث تهدف هذه الاختبارات إلى قياس مستويات المتقدمين وتحصيلهم في مواد محددة بالمرحلة الثانوية، وتنقسم الاختبارات إلى قسمين قسم خاص بالمواد العلمية، والقسم الثاني خاص بالمواد الأدبية. تشمل أسئلة القسم العملي على الجوانب التي تقيس التحصيل في المواد التالية:

الأحياء.

الفيزياء.

الرياضيات.

الكيمياء.

أما القسم الأدبي يشمل قياس التحصيل في المفاهيم الأدبية في المواد التالية:

الحديث والثقافة الإسلامية

التوحيد.

الفقه.

النحو والصرف.

البلاغة والنقد

الأدب.

التاريخ.

الجغرافيا.

المركز الوطني للقياس والتقويم

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم عن ظهور نتائج الاختبارات التحصيلية الورقية الفترة الثانية لعام 2020م /1442هـ، ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة قياس من خلال البوابة الإلكترونية لمركز قياس، وفي حالة واجهتك أية مشكلة في الحصول على النتيجة يمكنكم بالرقم الموحد لمركز قياس على الرقم التالي: 920033555.

طريقة الاستعلام عن نتائج قياس

قام المركز الوطني لتدريب والتعليم بالإعلان عن صدور نتائج اختبار القدرات العام لعام 1442، ويمكن لجميع الطلاب الدخول على موقع قياس للاستعلام عن النتائج برقم الهوية الوطنية فقط، ونستعرض لكم فيما يلي طريقة الإطلاع على نتائج اختبارات قياس “ا#لقدرات _العامة و #الاختبارات_التحصيلية “:

الولوج إلى موقع مركز قياس الرسمي. كتابة رقم الهوية للطالب. قم بالدخول على ملف الطالب. انقر على خيار “النتائج” ثم حدد نوع الاختبار. اضغط على أيقونة “بحث”. تظهر على الشاشة أمامك نتائج اختبارات قياس بالتفصيل.

رابط استعلام نتائج قياس برقم الهوية

يمكنكم استعلام نتائج التحصيلي 1442 عن بعد من خلال الدخول على موقع قياس نتائج برقم الهوية، حيث أدى طلاب الثانوية بالمملكة العربية السعودية الاختبارات التحصيلية الشهر الماضي عن طريق الهواتف الجوالة، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية أن الامتحانات التحصيلية سوف تكون على شبكة الإنترنت للحفاظ على صحة الطلاب وحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.