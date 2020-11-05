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عمر شويل - جدة طريقة شحن رصيد سوا من مباشر الراجحي،تختلف طرق شحن سوا ومن تلك الطرق الشحن عن طريق تطبيق الراجحي وهي أحد الخدمات المقدمة من مصرف الراجحي لتسديد المدفوعات ودفع الفواتير وشحن الهواتف النقالة وقد أوضحت الاتصالات السعودية stc إنها تستقبل شحن الرصيد من البنوك عن طريق التطبيقات ومنها مصرف الراجحي.

طريقة شحن رصيد سوا عن طريق تطبيق الراجحي



قم بالدخول إلى أيقونة الراجحي ولمن لم يقم بالتسجيل من قبل (طريقة التسجيل في أيقونة مباشر الراجحي).

قم بكتابة اسمك المسجل به ثم اكتب الرقم السري الذي سبق وقمت باختياره.

من حسابك قم بالدخول إلى أيقونة المدفوعات وهي المخولة للقيام بخطوة شحن رصيد سوا.

النقر على كلمة السوق الإلكتروني.

ثم قم بالضغط على بطاقات شحن الجوال ويمكن هنا شحن رصيد لنفسك أو أي أحد من التابعين لك.

قم بكتابة رقم الجوال الذي ترغب في شحن رصيد له.

ثم قم بتحديد المبلغ المالي الذي تود أن تشحن به الرصيد.

ثم قم باختيار الحساب الذي سيتم الخصم منه لشحن الرصيد.

قم بالتأكيد انه حسابك من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية.

ثم أكد على إرسال الشحن للرقم الذي أدخلته بعد كتابة إعادة ارقم السري لحسابك على التطبيق.

استمر بالخطوات المطلوبة حتى يتم إظهار رسالة تفيد بأن عملية الشحن قد تمت.

طرق أخرى لإضافة رصيد سوا

الطريقة السابق شرحها من مباشر الراجحي.

من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي بعد التسجيل الإلكتروني.

خدمة طلب رصيد من رقم جوال آخر وهي ضمن خدمات الاتصالات السعودية.

خدمة الاستلاف وهي تمنح 10 دقائق أو 5.5 ريال يتم خصمهم بعد أول شحن لرصيد الهاتف.

عن طريق شحن سوا من مفوتر.

الطرق السابق ذكرها هي بعض الطرق الممكنة لشحن الرصيد بشكل إلكتروني وعن طريق الخصم المباشر من رصيد حسابك أو من خلال البطاقات المسبقة الدفع والمخصصة لشحن الرصيد أو الشراء من مواقع على الإنترنت ومن أسهل الطرق هي طريقة استخدام مباشر الراجحي في شحن الرصيد بخطوات ميسرة وغاية في الأمان على الحسابات البنكية من خلال خطوات الأمان من إعادة كتابة رقم الهوية الوطنية.