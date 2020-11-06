بحضور 300 خريجة تقنية البنات بالأحساء تختتم برنامج الاستعداد المهني لسوق العمل بالتعاون مع مركز طاقات

ضمن فعاليات برامج تهيئة الخريجات لسوق العمل اختتمت الكلية التقنية للبنات بالأحساء مساء يوم الأربعاء الموافق 18/03/1442هـ بالتعاون مع مركز طاقات النسائي برنامج الاستعداد المهني لسوق العمل عن بعد، والذي استهدف 300 خريجة بهدف عرض اهم الفرص الوظيفية المتاحة ضمن المنطقة في مركز طاقات ومزايا كل وظيفة، هذا وقد افتتح البرنامج بكلمة منسقة التوجيه المهني والتوظيف الأستاذة هدى النعيم والتي اكدت بدورها على الخريجات تنمية مهارتهن للاستعداد مهنياً للدخول لسوق العمل موضحة اهم فوائد العمل ضمن القطاع الخاص، راجية من الله ان توفق خريجات الكلية بامتلاك فرص وظيفية تلائم رغباتهن وطموحاتهن المستقبلية.

كما استعرضت ممثلة مركز طاقات الأستاذة معارج العنبر خلال البرنامج التعرف على أهمية العمل في القطاع الخاص كذلك عرض لأهم الفرص الوظيفية المستقبلية، أسس البحث عن العمل، واختتم البرنامج بأهم الفرص المتاحة لدى مركز طاقات من خلال عرض استبيان يعرض الفرص الوظيفية بحيث يتم عمل ترشيح مباشر للخريجات على تلك الوظائف.

من جانبه أوضحت منسقة العلاقات العامة والإعلام بأن البرنامج اكسب خريجات الكلية وعي بمزايا القطاع الخاص متمثلة بأهم الوظائف المطروحة والتي تستهدف مجالات مختلفة.

والجدير بالذكر بأن البرنامج استهدف توظيف عدد 40 خريجة في مختلف القطاعات المتاحة لدى المركز.