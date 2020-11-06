نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة عين التعليمية لمتابعة شرح وتفاصيل المنهج الدراسي لجميع المراحل التعليمية داخل المملكة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد إصدار قرار من وزارة التربية والتعليم بالسعودية بوقف وتأخير مزاولة الدراسة بالسعودية حرصاً علي صحة وسلامة المواطنين والطلاب بمختلف المراحل التعليمية خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا, حيث أصبح الموضوع يشغل بال الطلاب بكيفية التدريس واستكمال الدراسة إلكترونياً دون الذهاب إلى المدارس أو الجامعات, ولذلك تحرص الوزارة علي مستقبل أبناءها خصوصاً بعد هذا التوقف وتوفير قناة تلفزيونية يتم من خلالها شرح المنهج الدراسي, وسنوضح لكم في هذا المنشور تردد قناة عين التعليمية التابعة لوزارة التعليم السعودية، والتي من خلالها سيتم عرض وشرح المواد الدراسية لجميع المراحل التعليمية.

منصة التعليم الموحد للتعليم عن بعد لجميع المراحل التعليمية 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية علي الحساب الرسمي الخاص التابع للوزارة علي حساب تويتر بالمواعيد المحددة التي سوف يعرض عليها المنهج التعليمي الخاص بكل مرحلة بداية من المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية وهو النظام الممثل باسم منظومة التعليم الموحد، والتي سيتم نقلها علي قناة عين التعليمية المخصص بثها من الوزارة حيث يتمكن ويستطيع الطلاب فهم المواد الدراسية ومتابعتها بإتقان كما كان يتم في السابق قبل قرار وقف الدراسة, كما قامت الوزارة بتخصيص عدد كبير من المعلمين يصل إلى أكثر من 100 ألف معلم ومعلمة لشرح وعرض المنهج التعليمي 2020 علي قناة عين التعليمية لحين عودة الدراسة مرة أخرى.

القناة التعليمية الجديدة تقدم كل سبل الراحة من تقديم لجميع الطلبة والطالبات من تقديم شرح وافر وبصورة نموذجية تعمل عي شد انتباه المستمعين للدروس، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة أن هناك تجواب ملحوظ من الطلبة تجاه المنظومة الجديدة، وخلال الفترة القادمة ستشهد تعود من جانب جميع الطلبة.

تردد قناة عين التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالسعودية لجميع المراحل التعليمية 2020

القمر الصناعي عرب سات التردد 12437 معدل الترميز 27500 الاستقطاب V معدل التصحيح 5/6

وتبث قناة عين محتواها التعليمي على مدار اليوم كما تقوم بإعادة الدروس التعليمية والشروحات المختلفة للطلبة والطالبات بصورة مستمرة لكى يتمكن الطلاب من المتابعة في أي وقت، كما تضم شبكة قنوات عين التعليمية 6 قنوات خاصة للمرحة التعليم الأساسية وذلك بمعدل قناة لكل صف تعليمي، بالاضافة الي 3 قنوات تعليمية لمرحلة التعليم المتوسط، مع وجود 3 قنوات مخصصة لمرحلة التعليم الثانوي.