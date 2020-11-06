نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن نتائج القدرات العامة بالهوية الوطنية عبر قياس في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشف المركز الوطني للقياس بالمملكة عن طريقة وآلية الاستعلام عن نتائج القدرات العامة بالهوية الوطنية عبر بوابة قياس الوطنية، وحددت قياس موعد الفترة الأولى من أجل اختبار القدرات العامة للبنات والبنين ابتداء من 15 صفر حتى 23 صفر 1442هـــ، علمًا بإن الاختبارات راعت ظروف العدوى ويمكن للطلاب الآن الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات.

الاستعلام عن نتائج القدرات العامة بالهوية الوطنية

يمكن للطلاب الذين قاموا بأداء اختبارات القدرات استعلام عن نتائج اختبار القدرات 1441 من خلال بوابة قياس بالخطوات التالية:

قم بالولوج لبوابة القياس الوطني.

عند الدخول لقياس أكتب رقم الهوية الوطنية.

وأدخل رقم ملف الطالب ثم اختر النتائج.

من ثم حدد نوع الاختبار والنقر على أيقونة البحث.

تظهر لك النتائج الخاصة بك بالتفصيل.

اختبار القدرات قياس

يعتبر اختبار القدرات من شروط الالتحاق بالجامعات السعودية يتم إجراء الاختبار في أخر عامين من المرحلة الثانوية ليكون معيارًا لمعرفة الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة الدراسة بالكليات والجامعات بالمملكة، وينقسم الاختبار لقسمين الاختبار الورقي والاختبار المحوسب وعلى الطلاب تحصيل معدل درجات لكي يؤهلهم لدخول الجامعات ويكون درجات كمية ودرجات لفظية ثم الدرجات الكلية لجميع الطلاب.

طريقة استرجاع كلمة مرور قياس

في حال نسيت أو فقدت كلمة المرور الخاصة بك في بوابة القياس الوطني تستطيع استرجعها بالخطوات التالية:

الولوج إلى بوابة القياس الوطني.

النقر على جملة نسيت كلمة المرور.

قم بكتابة رقم السجل المدني.

والنقر على جملة أنا لست روبوت.

ثم النقر على المتابعة.

واختر استعادة كلمة المرور عن طريق الجوال، وأدخل رقم الجوال الخاص بك.

وقم بكتابة رمز التحقق المُرسل على جوالك بعدها تستطيع تعيين كلمة مرور جديدة.

أكد كلمة المرور الجديدة بحسابك.

ثم أخيرًا النقر على تغيير كلمة المرور.

اختبارات القياس

هي عبارة عن مجموعة اختبارات للقبول في الكليات السعودية والاختبارات متعددة في اللغة العربية والرياضيات والاختبار التحصيلي الذي يقيس الطلاب بالمواد العلمية، وأيضًا اختبار الكفاءة في اللغة الإنجليزية وكل كلية تشترط مجموع درجات محددة في كل اختبار من اختبارات قياس، وهذا وقد تم ترقية وتأهيل هيئة تقويم التعليم والتدريب من أجل تقييم الطلاب ومهاراتهم واتجاهاتهم الدراسية.