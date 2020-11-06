نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين بالسعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة من الخدمات الشائعة التي يبحث عنها الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية هي قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين بالسعودية حيث يحتاج الكثير من المقيمين إلي الحصول على قرض شخصي ولكن بدون أن يكون الكفيل ضامن لهم في هذا الأمر حيث أنة من شروط الحصول على قرض شخصي أن يكون لدي الشخص كفيل يضمنه خاصة إذا كان الشخص يعمل في جهة عمل غير معتمدة لدى البنك الذي تريد الحصول على قرض شخصي من خلال ولكن الآن أصبح هناك إمكانية الحصول على قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين بالسعودية.
قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين بالسعودية
يحتاج العديد من الأشخاص المقيمة في المملكة إلى الحصول على قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين بالسعودية فهناك الآلاف يبحثون يوميا عن طريقة تساعدهم في ذلك ومعرفة البنوك التي تقدم هذه الخدمة دون الحاجة إلى ضمان الكفيل لهم وبالفعل هناك العديد من البنوك التي توفر هذه الخدمة وتضع العديد من الضمانات الأخرى غير الكفيل مما سهل على الجميع إمكانية الحصول على قرض شخصي بدون كفيل.
في السطور التالية سنوضح لكم أفضل البنوك التي يمكنك من خلالها الحصول على قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين بالسعودية، ولكن قبل ذكر أسماء هذه البنوك وشرح جميع التفاصيل الخاصة بها عليك أولا بعد تحديد البنك الذي تريد من خلاله الحصول على قرض شخصي التواصل مع خدمة العملاء ومعرفة جميع التفاصيل الخاصة بالحصول على القروض الشخصية ومعرفة كافة الضمانات المطلوبة منك.
بنوك الحصول علي قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل
من البنوك المميزة في المملكة العربية السعودية التي توفر لجميع المقيمين بها إمكانية الحصول على قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين بالسعودية هو بنك الراجحي وهو من أشهر البنوك في المملكة ولدية الملايين من العملاء وبالتالي فهو الخيار الأفضل بكل تأكيد إذا أردت الحصول على قرض شخصي دون أن يكون الكفيل ضامن لك وبالتالي يسهل عليك الأمر وفي السطور التالية نوضح لكم جميع التفاصيل المتعلقة بالحصول على قرض شخصي بدون كفيل من خلال بنك الراجحي.
يمكنك الحصول على قرض شخصي من خلال بنك الراجحي بقيمة تصل حتى 50 ألف ريال سعودي ويمكن لجميع العاملين في القطاعات العامة في المملكة بالحصول على قرض يضاعف الراتب الخاص بهم بنسبة 30 ضعف هذا الراتب، وبالنسبة للعاملين في القطاعات الخاصة يمكن للعاملين بها الحصول على قرض بقيمة 25 مرة ضعف الراتب الخاص بهم.
من المميزات الرائعة التي تدفع الكثير من المقيمين الذين يريدون الحصول على قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين بالسعودية هو أن البنك يقدم جميع التأمينات للفرد متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومن شروط الحصول على التمويل والموافقة عليه أن يكون المتقدم الذي يعمل في القطاعات الخاصة أن يكون مستمر في عملة لمدة لا تقل عن 6 أشهر حتى يسهل عليه الموافقة في الحصول على القرض.
المستندات المطلوبة للحصول علي قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل
لكي تستطيع الحصول على قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين بالسعودية يلزم أن يكون هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها وفي الغالب تكون هذه الشروط عبارة عن العديد من المستندات والأوراق التي تعطي البنك كافة المعلومات الخاصة بك لكي يستطيع البنك الحصول على جميع الضمانات ومعرفة كافة التفاصيل عن المستفيد ومن أهم هذه الشروط التي يجب عليك إحضارها عند الذهاب للتقديم علي القرض والحصول عليه هي:
- تقديم كشف حساب خاص بحسابك البنكي لآخر ستة أشهر.
- تقديم مستندات أو قسائم الراتب الخاص بك لمدة أخر ستة أشهر في عملك خاصة إذا كان هناك تغيرات في راتبك.
- إثبات ملكيتك لسكن وذلك من خلال تقديم نسخة من فاتورة الكهرباء أو هاتف أو مياه.
- التعهد علي تسديد جزء من راتبة أو الراتب كامل على حسب البرنامج المتفق عليه بين البنك والشخص.
- هناك العديد من المستندات الأخرى التي ستطلب منك عند التقديم للحصول على القرض وعليك إحضارها أيضا.
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