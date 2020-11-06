نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة مدرستنا التَعليمية على نايل سات للصفوف الابتدائية والإعدادية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة مدرستنا التَعليمية , مع بدء العام الدراسي الجديد وسط تَطبيق إجراءات احترازية ووقائية لَمنع تَفشي وباء كورونا، وفي السابق أعلن وزير التَربية والتَعليم الأستاذ الدكتور طارق شوقي، أنه سَيتم تَطبيق مَنظومة التَعليم عن بُعد، وقال إنه يَجب الاستفادة من مرور البلاد بَهذه الجائحة في تَطوير التعليم، عن طريق إطلاق قناة تَعليمية مَفتوحة تُقدم شروحات لجميع المواد الدراسية من بداية الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، ولهذا زاد البحث عن تَردد قناة مدرستنا التَعليمية على نايل سات.

تردد قناة مدرستنا التَعليمية

والجدير بالذكر أنه قد تَم الإعلان قَبل بداية العام الدراسي بتقسيم الطُلاب على أيام الأسبوع، حسب فترات المَدرسة إن كانت فترتين أو فترة واحدة، على ان يَكون الحد الأقصى ثلاث أيام بداية من الصف الأول للثالث الابتدائي من والرابع للسادس والصفوف الأخرى يومين بالأسبوع.

ويَتم فيها إتباع نظام الدرس المقلوب والذي يَتم عن طريق مُشاهدة الطُلاب الدرس عبر القناة التَعليمية بالمنزل بَيوم الإجازة، وتَطبيقه عمليًا في المدرسة.

أما عن تَردد قناة مَدرستنا التَعليمية على النايل سات فهو:-

12303، أفقي، 27500.

أبرز المَزايا التى تُقدمها قناة مَدرستنا 2020

تُقدم القناة مَجموعة كبيرة من الأنشطة التَرفيهية، وشَرح وافي بأساليب جديدة، تُساعد الطلاب على الاستيعاب بسرعة وبشكل أفضل، كما أن القناة سَتَظل مَفتوحة من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.

ومن الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وحتى الساعة الثانية صباحًا، على أن يَتخلل هذه الفترة إعادة للبرامج مرة أخرى حتى يَتمكن الطُلاب من مُشاهدة الدروس مرة أخرى، بالإضافة إلى أن مُدة الشرح للدرس الواحد هي نصف ساعة.