نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد المرور في السعودية اون لاين من خلال منصة ابشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد المرور هو حديثنا في هذا المقال من خلال عرضنا طريقة حجز موعد في المرور بالسعودية وهى من الخدمات المتطورة التي تمنحها وزارة الداخلية بالاتفاق مع إدارة المرور العامة في السعودية التي تمنح الكثير من أنواع المعاملات المتنوعة كرخص القيادة مثلًا والعديد من الخدمات الأخرى، وفيما يلي سنقوم بالتحدث خطوات حجز موعد المرور بالسعودية بشيء من التفصيل.

حجز موعد المرور

يعد حجز موعد المرور في السعودية من الخدمات الخاصة بمنصة أبشر التي تتبع وزارة الداخلية بالسعودية، حيث أن السعودية قد قامت بالاعتماد عليها كحالة استثنائية من بين الإجراءات التي تقوم الحكومة بوضعها والسير عليها لمنع إصابة الأشخاص بفيروس كورونا، والحد من التلامس والتكدس بين المواطنين، ولهذا وجب حجز موعد في المرور مسبقاً، وبهذا تقوم السعودية بتنفيذ تنظيم الإجراءات التي وضعتها الحكومة، وأيضًا تيسر على المقيم أو المواطن الحجز بدلًا من بذل الوقت والجهد.

رابط حجز موعد في المرور

إن وزارة الداخلية بالسعودية قامت بمنح جميع المواطنين الرابط الذي من خلاله يمكنهم حجز موعد المرور ويستطيع الأشخاص الذين يرغبون في عمل معاملة مرتبطة بإدارة المرور العامة أن يقوموا بتحديد ميعاد مسبق لهم من خلال منصة ابشر والتوجه للمركز الذي قام هذا الطلب بتحديده لهم، حيث يمكنكم حجز موعد المرور بالسعودية حيث تعتبر من السبل السلسة التي تستطيع أن تقوم بها من خلال السير على الخطوات الآتية:

الدخول على منصة ابشر ومتابعة الخطوات.

قم بتحديد خيار ”أبشر أفراد خدمات إلكترونية كاملة”

قم بتسجيل دخولك عن طريق كتابة اسم المستخدم، والرمز المرئي، وأيضًا كلمة السر.

قم بكتابة رمز التحقق وادخل على “تسجيل الدخول”.

قم باختيار “المزيد”.

بعد ذلك اختر كلمة “المرور”، وبعدها ستنتقل لخدمة المواعيد الخاصة بالمرور.

قم باختيار “حجز موعد جديد” وقم باختيار الخدمة والمنطقة، وبعد ادخل على التالي.

قم باختيار فرع المرور.

قم باختيار اليوم والتوقيت.

في النهاية انقر على أيقونة ” التأكيد على بيانات الميعاد”.

سوف تظهر أمامك التذكرة الخاصة بحجز الموعد المتعلقة بك.

بهذا نحن قد نكون قمنا بالحديث باستفاضة عن طريقة حجز موعد المرور التي يمكن بها حجز موعد المرور بالمملكة العربية السعودية، وكذلك قمنا بإرفاق الرابط الخاص بحجز هذا الموعد، وأيضًا الخطوات الصحيحة التي تستطيعوا من خلالها أن تقوموا بحجز موعد في المرور بالسعودية.