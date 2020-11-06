طريقة تسجيل حساب المواطن للعاملين في التجارة 1442

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عمر شويل - جدة ‏طريقة تسجيل حساب المواطن العاملين في التجارة 1442 ‏حساب المواطن من أكثر البرامج الهامة بالمملكة السعودية ويقوم بالرد على استفسارك جميع المواطنين بالمملكة حيث قام البرنامج بالرد على استفسارات أحد المواطنين علي أهمية التسجيل من يزاول أي نشاط تجاري في البرنامج، حتى يتمكن من الحصول على الدعم وبالتالي حساب المواطن قام بالرد عليه تحدث قائلاً أن من يقوم بعمل أي نشاط تجاري يمكن أن يستفيد من البرنامج ولكن يوجد شرط أن يقوم بالإفصاح بشكل كامل عن الدخل الذي يحصل عليه من هذا أن النشاط التجاري.

‏طريقة تسجيل حساب المواطن

‏بجانب تواصل دفتر الشروط التي أعلن عنها البرنامج قبل ذلك وعند وجود سجلات جاري ينبغي أن يقوم بتحديد نوع النشاط ومصدر الدخل، وأضافة الداخل ثم اضغط على كلمة حفظ وينبغي عليها أن يقوم بتحديث البيانات بشكل دائم.

‏ضوابط حساب المواطن

‏برنامج حساب المواطن قد أعلن قبل ذلك عن كافة الضوابط التي تتضمن برنامج حساب المواطن للأفراد المستقلين، وأكد أنه ينبغي إثبات الاستقلالية للمسكن للأشخاص الذين بلغوا ثمانية عشر عام، ويتم تجهيز صك ملكية السكن، وعقد ايجار موحد قد حصل عليه قبل ذلك من منصة إيجار، وتشمل أيضا إثبات السكن سواء في المعاهد أو الكليات أو الجامعة حتى يستمر الحصول على الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن بشكل شهري، وأكد هذا البرنامج أنه تم تعليق استقبال أي طلبات جديدة من الأشخاص الذين يريدون الحصول على الدعم بعد انتهاء الدورة الثامنة الثامنة والعشرين من شهر مارس الماضي 2020.