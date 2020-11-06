صندوق تنمية الموارد البشرية هدف يرفع الدعم إلى 1100 ريال

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عمر شويل - جدة صندوق تنمية الموارد البشرية هدف ينفع الدعم إلى 1100 ريال، ‏قمة صندوق تنمية الموارد البشرية هدف بالمملكة السعودية بزيادة الدعم المالي لجميع المستفيدين من هذا البرنامج لدعم نقل المرأة العاملة وتم زيادته إلى 1100 ريال سعودي بدلاً من 800 ريال سعودياً، وذلك تبعاً للتحديثات الجديدة التي تم إنشائها على البرنامج حتى يستفيد عدد كبير من السيدات المتقدمات للبرنامج مع لإمكانية التسجيل بكل سهولة حيث يهتم الصندوق بالمرأة السعودية الموظفة التي تعمل في القطاع الخاص.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

‏أما بالنسبة للآلية الجديدة الخاصة بهذا البرنامج تم خصم 80% من تكلفة كل رحلة بعد أن تم زيادة الحد الأعلى إلى 1100 ريال سعودي للنساء المستفيدات براتب شهري أقل من ستة 600 ريال سعودي، وبحد أدني 800 جنيه في الشهر، بالإضافة إلى أنه تم زيادة فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهراً بدلا من الفترة التي كانت محددة قبل ذلك وهي 12 شهر.

‏تنمية الموارد البشرية هدف يرفع الدعم

‏حيث يهتم برنامج وصول إلى وصول الأمان والجودة المطلوبة لتقديم كافة الخدمات عن طريق الشركات التي تم تنفيذها من قبل وزارة النقل وبالتالي تستطيع المواطنات بالمملكة السعودية المشاركة قائدات مركبة وتستطيع الانضمام إلى الشركات التي تم تشخيصها واعتمادها في هذا البرنامج، ويشمل هذا البرنامج حوالي 13 منطقة تتواجد فيه العديد من المناطق مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وجازان وتشمل أيضا الرياض وتبوك وعسير والقصيم وتتضمن الحدود الشمالية والباحة والجوف ونجران.