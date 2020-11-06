نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم الإضافات الجديدة على تطبيق جوال بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ‏أهم الإضافات الجديدة على تطبيق جوال بنك التنمية الاجتماعية، قد أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن الإضافات الجديدة الموجودة على تطبيق الجوال الخاص بك، بعد أن قام بالإعلان بشكل رسمي على موقع تويتر أن يمكنك الاستفادة من هذه الإضافات الجديدة عبر تسجيل الدخول الى النافذ الموحد وبالتالي تتمكن من الذهاب إلى الخدمات بالهوية القومية الموحدة ويمكن في نفس الوقت الاطلاع على حساب التموين وتقوم بطباعة الحساب بشكل الكتروني عبر الانترنت.

الإضافات الجديدة على تطبيق جوال بنك التنمية

‏يمكنك أيضا أن تقوم بإثبات المديونية من خلال عمل نسخة رقمية وإمكانية حفظها بخطوات سهلة أو طباعتها ومشاركتها في نفس الوقت، حيث أوضح بنك التنمية الاجتماعية من ضمن الخدمات الموجودة لديه إمكانيات إخلاء طرف من خلال نسخة رقمية يمكن حفظها مع الطباعة والمشاركة، وتشمل أيضا الخدمة البحث من خلال التمويل المناسب عن طريق استكشاف التموين مع منتجات التمويل الاجتماعي وتتضمن أيضا العمل الحر.

‏حملة امسك ريال بنك التنمية الاجتماعية

‏قد أطلق بنك التنمية الاجتماعية حملة جديدة تعمل على زيادة التوعية وثقافة الادخار في المجتمع وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للإدخال، والذي كان يوم 31 أكتوبر الماضي وبالتالي يقوم العالم كله بالترويج لثقافة الإدخال ونشر الوعي بين أفراد المجتمع وذلك لعمل تنمية وتعزيز الثقافة الادخارية حيث تستعد لتوفير كاة الخدمات بشكل الكتروني خلال الفترة القادة نظراً لرؤية المملكة 2030