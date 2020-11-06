نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسباب تعليق الأهلية لإثبات الحالة ببرنامج حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة ‏أسباب تعليق الأهلية الإثبات الحالة برنامج حساب المواطن، ‏تحدث برنامج حساب المواطن بالمملكة السعودية عند وجود تعليق الأهلية عند عدم إثبات الحالة ينبغي على هذا الشخص أن يقوم بتسجيل الدخول إلى موقع برنامج حساب المواطن عبر الإنترنت، ويقوم بالضغط على تفاصيل الطلب ثم يقوم باختيار إدارة المرفقات ويقوم برفع كافة المستندات المطلوبة منه، وبعد ذلك سوف يتم العمل على مراجعة المستندات حتى يتم الموافقة بشكل رسمي على الأهلية وهذا الأمر رداً على استفسار أحد المستفيدين من البرنامج.

‏ضوابط حساب المواطن

‏حساب المواطن قد أوضح بشكل تفصيلي منذ فترة قليلة عن كافة الضوابط الجديدة الخاصة بالبرنامج وأنه تم تعليق التسجيل في هذا البرنامج ويتم مراجعة الطلبات التي تم تقديمها، وتم إيقاف استقبال الطلبات بعد صرف الدورة الثامنة والعشرين من شهر مارس، وينبغي على جميع الأفراد المستقلين أن يقوما بإثبات الاستقلالية حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم بشكل دائم وذلك لجميع الأشخاص الأشخاص الذين بلغ 18 عاما وأكثر والخطوات المطلوبة كالآتي:

‏أولا ينبغي أن يتم تجهيز إثبات السكن لهذا الشخص سواء كان في الكليات العسكرية أو المعاهد أو الجامعة حتى يتمكن من الحصول على الدعم بشكل دائم بجانب وجود صك ملكية السكن، ويكون لديه عقد ايجار يكون قد حصل عليه من منصة ايجار التي قام برنامج حساب المواطن وقد تم العمل على تعديل البيانات وتحديثها في شهر يونيو الماضي.