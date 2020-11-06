نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حساب راتب التقاعد في المملكة للمدنيين والعسكريين 2020/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مما لاشك فيه أن هذا الموضوع من الموضوعات الهامة في حياتنا وليس حياة الشخص العسكري فقط لا بل العسكري وكذلك المدني الجميع سواسية كأسنان المشط لا يتعدى أحد علي الأحر هذا ما تعودنا علية في سياسات وضوابط وقوانين المملكة العربية السعودية علي كافة العصور وعلي أمد الدهر

الشروط الواجب توافرها لحساب راتب التقاعد العسكري

الدخول علي الموقع الرسمي لحساب راتب التقاعد أو إنهاء الخدمة تسجيل مفردات المرتب الخاصة بالمواطن ما إذا كان عسكري أو مدني تحديد نوع الخدمة من مدنية أو عسكرية تحديد سبب ترك الخدمة هل هو بسبب بلوغ السن التقاعدي أو لوفاة أو العجز الكامل بسبب العمل أو الوفاة أو العجز الكامل بغير بسبب العمل أو إنهاء الخدمة لأسباب تأديبية أو إنهاء الخدمة لأسباب غير تأديبية أو إلغاء الوظيفة أو التقاعد المبكر أو الاستقالة تحديد مدة الخدمة التي قام بها المدني أو العسكري وفي حالة العسكري يتم ذكر اخر رتبة تقلدها العسكري خلال فترة خدمته وتحديد المدة بعدد السنين وكذلك عدد الشهور

طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة أو التقاعد للمدنيين

تتم منظومة حساب مكافأة نهاية الخدمة أو بلوغ سن التقاعد لدي الموظفين المدنيين من خلال استخدام حاسبة المعاش يتمكن المتقاعد من حساب الراتب التقاعدي والحصول على بيانات عن كافة المستحقات التأمينية للمتقاعدين من خلال حساب الراتب التقاعدي مواعيد صرف معاشات للمتقاعدين وتقرير وافي عن المبالغ المالية التي سوف يحصل عليها المتقاعد فور نهاية الخدمة