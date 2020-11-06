(الصحة النفسية للجميع في ظل جائحة كورونا)بمركز التأهيل الشامل بالأحساء‬

دوت الخليج : هاني الطويل – الاحساء

‫يعدّ الاهتمام بالصحة النفسية في مثل هذه الفترات العصيبة أمرًا غاية في الأهمية، حرصاً من مركز التأهيل الشامل بالأحساء التابع للوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطوير كادره الوظيفي في جميع المجالات المهنية والشخصية وتلبية احتياجاتهم من خلال تفعيل الأيام العالميه ‬

‫نفذت شعبة الصحة النفسية بالمركز بالتعاون مع قسم التطوير والتدريب وبمتابعة رئيسة القسم النسائي عبير حمد الحمد محاضرة توعوية بقاعة البرامج بعنوان (الصحة النفسية للجميع في ظل جائحة كورونا) صباح يوم الخميس التاسع عشر من الشهر الحال استهدفت ثمانية عشر موظفة مع مراعاة الاحترازات الوقائية والتباعد الاجتماعي ‬

‫ تحدثت من خلال العرض التقديمي الأخصائيتين “ياسمين الأحمد، مريم الحافظ ” بمقدمة تعريفه عن الصحة النفسية والفرق بينها وبين الصحة الجسمية وخصائص الشخصية المتمتعة بصحة نفسية، وأهم العوامل المؤثرة في الصحة النفسية وماهي العلامات الإنذار المبكرة لشخصية لا تتمتع بصحة نفسية.‬

‫كما تطرقتا إلى الاثار طويل المدى لفايروس كورونا على الصحة النفسية. تعريف القلق والاكتئاب والفرق بينهما، كيفية التعامل والتجاوز معهما، إرشادات بالعناية لكبار السن والأطفال ومقدمي الرعاية.‬

‫في الختام تقدمت رئيسة القسم النسائي “الحمد” بالشكر الجزيل للأخصائيتين على أسلوبهم الرائع والمتميز في الطرح و تفعيل مثل هذه المحاضرات للمنسوبات وأكدت على أهمية تكثيف مثل هذه البرامج حفاظاً على ‬الصحة النفسية والسلامة المكتبية للموظفات في بيئة العمل وتعزيزا لرفع إنتاجيهم بروح إيجابية.