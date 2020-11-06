أمانة الشرقية تبرز جهودها في تحسين المشهد الحضري بالمنطقة

دوت الخليج – الدمام : أبرزت أمانة المنطقة الشرقية جهود الإدارات والبلديات كافة في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية وبرامج جودة الحياة في المنطقة، خلال شهر أكتوبر الماضي، حسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها؛ لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في المدن والمحافظات بالمنطقة، والتي تتماشى مع توجيهات وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وتضمّنت الإنجازات إصلاح (44.630) متراً مربعاً من حفر الشوارع، وتنسيق وزراعة (359.704) من الورد والأشجار، ومعالجة (37.138) متراً طولياً من الأرصفة، ومعالجة (158) واجهة مبنى ومحل، وكذلك إزالة الكتابات المشوهة، وإزالة (305.808) أمتار مكعبة من مخلفات الردم، ومعالجة وضع (9.518) حاوية نظافة، وإزالة (352) من السيارات المتهالكة، وإزالة (381) من التحويلات والحواجز الخرسانية، وإزالة (21.972) من العناصر المخالفة غير المضمنة في رخصة البناء (مداخن التهوية، دكتات، التكييف وغيرها).

وكما أصلحت الأمانة خلال الفترة ذاتها (463) محول كهرباء، و (165) لوحة إرشادية، و (20.236) من أعمدة الإنارة المتهالكة، وإصلاح وتأهيل (727.221) متراً مربعاً من الحدائق وملاعب الأطفال، وأزالت (482) حوشاً واستراحة ومخيماً عشوائية، و (50) من المظلات والهناجر، ومعالجة وضع (283) من البائعين الجائلين، وتسوير (45005) من الأراضي الفضاء غير المسورة.

وأكدت الأمانة سعيها لبذل أقصى الجهود للرقي بتقديم الخدمات البلدية كافة، ومتابعة المشاريع والمبادرات خاصة فيما يتعلق ببرامج تحسين المشهد الحضري وبرامج أنسنة المدن المنبثقة من برامج جودة الحياة، بالإضافة إلى التركيز على مع مراعاة التصاميم الحديثة حسب المعايير الدولية، بالإضافة إلى برامج الحدائق والواجهات البحرية وتحسين الواجهات.