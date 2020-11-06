الإعصار إيتا خلّف أكثر من 50 قتيلاً في غواتيمالا

دوت الخليج – وكالات أعلن رئيس غواتيمالا أليخاندرو غياماتي اليوم أنّ أكثر من 50 شخصاً لقوا مصرعهم في شمال غرب البلاد في قرى يقطنها سكّان أصليون من جرّاء انهيارات أرضية تسبّب بها الإعصار إيتا الذي تراجعت حدّته الآن إلى منخفض استوائي.

وقال غياماتي خلال مؤتمر صحافي في مدينة بويرتو باريوس (شمال غرب) ” إن حصيلة الإعصار تتجاوز الخمسين قتيلاً”.

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