نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تحويل الراتب وبدون كفيل أفضل برنامج تمويل شخصي من الشركة السعودية للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم الشركة السعودية للتمويل برنامج تمويل شخصي للأفراد مميز للغاية، وتوفره للعملاء بهدف مساعدتهم علي تلبية مصاريف وأعباء المعيشة المختلفة والمتجددة، وذلك عن طريق توفير غطاء مالي جيد للعميل يتمكن من خلاله القيام بالتزاماته الشخصية والعائلية دون تأخير، والشركة السعودية للتمويل تعتبر من الشركات التمويلية الرائدة والعريقة في المملكة العربية السعودية في مجال التمويل.

وتم تأسيس الشركة في أوائل العقد الأخير من القرن الماضي، وهي معتمدة ومرخصة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، وهي من شركات التمويل التي تتميز بشعبيتها الكبيرة بسبب المميزات الكبيرة والإجراءات الغير معقدة، والتي تتميز بها البرامج التمويلية للشركة والتي تستهدف الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي أوائل العقد الحالي تم زيادة راس مال الشركة بمقدار عشرة أضعاف ليبلغ 100 مليون ريال سعودي، وذلك بعد استحواذ مصرف أبو ظبي الإسلامي على نسبة 51% من رأس مال الشركة.

برنامج تمويل الأفراد من الشركة السعودية للتمويل

يتميز منتج التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل بعدة مميزات، حيث تجمع ما بين المبلغ التمويلي العالي والاشتراطات البسيطة والإجراءات السهلة، وذلك مع هامش ربح تنافسي وأقساط ميسرة تصل إلى 60 شهر، ويصل مبلغ التمويل إلى 100 ألف ريال سعودي بدون شرط تحويل الراتب وبدون الحاجة لتقديم كفيل , ويمكن أيضا الحصول علي تمويل يصل إلى 500 ألف ريال سعودي بشرط تقديم كفيل بدون شرط تحويل الراتب، ويتيح هذا المنتج التمويلي عدة مميزات أخرى مثل إمكانية السداد المبكر للتمويل في أي وقت، ونسبة استقطاع تصل الى 60% بالاضافة إلى توافقه بالطبع مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الشروط والمستندات المطلوبة

يشترط طلب الحصول علي التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل تقديم عدد من المستندات الرئيسية، كمتطلبات أساسية للموافقة على القرض وإتمام عملية التمويل، وتضمنت المتطلبات اللازمة في العميل المتقدم بطلب الحصول على التمويل الشروط التالية:

تشترط الشركة من العميل أن يكون علي رأس العمل بأحد شركات القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

تجهيز كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر.

صورة بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمين.

خطاب تعريف بالراتب الشهري والمنصب الوظيفي وتاريخ الالتحاق بالوظيفة، على أن يكون الخطاب معتمد ومصدق من جهة العمل المنتسب إليها العميل.

طريقة طلب التمويل إلكترونياً

أيضا القيام بتعبئة طلب التمويل من اهم متطلبات الحصول علي هذا المنتج التمويلي، ويشمل الطلب عدد من البيانات الشخصية والوظيفية للعميل، مثل الجنسية والقطاع الوظيفي والراتب الشهري والجنسية، بالاضافة إلى إجمالي الاستقطاعات الشهرية من الراتب ونوع التمويل، ويمكن تعبئة الطلب من خلال الموقع الرسمي للشركة عبر تمويل شخصي الشركة السعودية للتمويل.

وبذلك نكون قد انتهينا من موضوعنا اليوم حول تفاصيل القرض الشخصي من الشركة السعودية، واستعرضنا من خلال موضوعنا المميزات التي تطرحها الشركة عبر هذا المنتج التمويلي المتوافق تماما مع الشريعة الإسلامية، والذي توفره الشركة بدون تحويل الراتب وبدون شرط إحضار كفيل، كما أوضحنا أيضا المستندات المطلوبة وطريقة التقديم إلكترونياً للحصول على التمويل الشخصي.