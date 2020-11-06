نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اسجل في مباشر الافراد الراجحي و طريقة التحويل من مباشر الافراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اسجل في مباشر الافراد الراجحي ، هو أحد أهم الأسئلة التي يطرحها المستفيدون من مصرف الراجحي وعملائه، خاصة وأنه أحد أفضل البنوك في السعودية، حيث يطور الكثير من خدماته، ويقدم للعملاء الكثير من التسهيلات سواء في القروض أو الحسابات الشخصية بمصرف الراجحي، وكلها تستهدف في النهاية تحقيق رغبات، عملاء مصرف الراجحي.

كيف اسجل في مباشر الافراد الراجحي

من بين أهم الخدمات المصرفية التي قدمها مصرف الراجحي للعملاء، خدمة مباشر الأفراد الراجحي، والتي تمكّن عميل بنك الراجحي، من إتمام كافة أموره المالية ومعاملاته، دون أن يتطلب الأمر الذهاب إلى بنك الراجحي بنفسك.

ومن أهم الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك الراجحي لعملائه، كل ما يلي:

تفعيل أبشر عن طريق الراجحي.

خدمة الإنترنت المصرفية الراجحي.

التعرف على كشف الحساب الخاص بك.

معرفة كل البيانات المتعلقة بأي تمويل حصلت عليه من الراجحي.

معرفة رقم الحساب في بنك الراجحي.

تجديد بطاقة الراجحي.

تحديث بيانات بنك الراجحي.

تفعيل المحفظة في الراجحي.

تنشيط حساب الراجحي المجمد.

تحديث حساب الراجحي عن طريق النت.

تحديث بيانات الراجحي بعد تجديد الهوية.

تجديد بطاقة الصراف الراجحي.

تحديث بيانات الراجحي بعد تجديد الاقامة عن طريق الهاتف.

معرفة ايبان الراجحي.

فتح حساب في بنك الراجحي للمقيمين.

خطوات التسجيل في مباشر الافراد الراجحي

التسجيل في مباشر أفراد الراجحي ليس صعبًا، وإنتما يتطلب منك اتباع عدة خطوات بسيطة، بهدف تسجيل الدخول إلى مباشر الأفراد، وذلك كما يلي:

تأكد أولًا أن تكون بطاقة الصراف الآلي، الخاصة بك سارية، قبل التوجه لتسجيل الدخول في مباشر الأفراد. قم بتسجيل الدخول من رابط الموقع الرسمي. قم باختيار مباشر الأفراد من الموقع. قم بالتسجيل في الخدمات الإلكترونية بالراجحي. أكد صحة رقم هاتفك، في بطاقة الصراف الآلي. قم بإدخال كل البيانات المطلوبة منك أثناء التسجيل، وأبرزها الرقم السري، ورقم الحساب، ورقم الصراف الآلي نفسه. قم بالضغط على تسجيل الدخول، عقب الانتهاء من إتمام إدخال البيانات. قم باختيار خدمة مباشر الأفراد، وقم بعمل تعديل ثم اضغط على كلمة تسجيل. استكمل إدخال باقي البيانات، وضع كلمة مرور وبريدك الإلكتروني، ثم اختر الاستمرار. قم بفتح بريدك الإلكتروني، واحصل على رمز التأكيد المرسل من مصرف الراجحي. قم بإدخال رمز التأكيد في مكانه بالموقع. انتظر قليلًا وسوف تظهر أمامك على الشاشة، رسالة تؤكد لك إتمام التسجيل في مباشر الأفراد الراجحي.

كيف احول من مباشر الافراد

طريقة التحويل من مباشر الافراد، يمكنك اتباع عددًا بسيطًا من الخطوات، وذلك كما يلي:

قم بتسجيل الدخول إلى مباشر الأفراد الراجحي. اذهب إلى أيقونة الحوالات، ثم اختر التحويل إلى الحساب في مصرف الراجحي. اختر أيقونة مستفيد جديد. أدخل رقم لحساب الخاص بك. اكتب اسمك المختصر داخل المربع ، الذي يظهر أمامك على الشاشة. قم باختيار أيقونة تنشيط مستفيد، أو اذهب إلى قائمة المستفيدين، ثم قم بتنشيط اسم المستفيد الذي ترغب به، موضع علامة (صح) إلى جوار اسمه، ثم اضغط على اسمه. انتظر حتى وصول رسالة على جوالك، تخبرك بالرقم السري المكون من 4 أراقم فقط. ثم تواصل مع خدمة عملاء بنك الراجحي، 920001885 ثم اتبع التعليمات للانتهاء من خطوات تحويل من مباشر الأفراد.

وبتلك الطريقة والخطوات البسيطة، تكون قد حصلت على إجابة لأهم سؤال يطرحه عملاء مصرف الراجحي، وهو كيف اسجل في مباشر الافراد الراجحي.