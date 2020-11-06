نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قانون العمل السعودي للوافدين بعد إلغاء الكفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قانون العمل السعودي للوافدين، سمعنا مؤخراً عن وجود نية من السعودية بإلغاء نظام الكفيل الذي يتم استخدامه لجلب العمالة من الخارج، وقد تم بالفعل اتخاذ القرار وأعلنت وزارة العمل ووزارة الموارد البشرية بالسعودية باستبدال عقود العمال بعقود جديدة بين صاحب العمل والعمال سواء السعوديين أو المستقدمين من الخارج، حيث كان نظام الكفيل عبارة عن أحد الأنظمة القانونية المتبعة بكثير من الدول العربية والخليجية، وهو نظام يعمل على تحديد العلاقة بين صاحب العمل والعمال الوافدين من الخارج سواء الرجال أو النساء.

قانون العمل السعودي للوافدين

هو القانون الجديد الذي سوف يتم تطبيقه بالمملكة السعودية، وللاستعلام عن سجل السفر للوافدين للملكة اتباع التالي:

أولاً لابد من أن يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالمنصة عبر الدخول إلى موقع أبشر.

الضغط على لوحة المعلومات.

في النهاية عليك بالنقر على جواز السفر وكتابة جميع البيانات المطلوبة.

كيفية الاستعلام عن طلاحية اقامة الوافدين

يوجد عدة خطوات يجب اتباعها للاستعلام عن صلاحية اقامة الوافدين وهي: