نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل نايفات Nayifat الجديد من 10 الآف حتي 300 ألف ريال من شركة النايفات للتمويل السعودي الشخصي للقطاع الحكومي والخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي من غير البنوك من شركة النايفات التي تعد أحد أهم مصادر التمويل الشخصي داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعمل شركة النايفات علي تقديم عدة عروض تمويلية خاصة بالأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وفق أنظمة سداد مرنة وتسهيلات سريعة للحصول علي التمويل الشخصي من شركة النايفات السعودية، وتعد شركة النايفات أحد الشركات السعودية المساهمة والتي تم تأسيسها وفق قرار صادر من وزارة التجارة والاستثمار وبدعم نقدي من مؤسسة النقد العربي السعودي، وتعدد البرامج التمويلية التي تضعها شركة النايفات لمواطني المملكة مختلفة عن بعضها لترك الحرية في اختيار البرنامج التمويلي الذي يميل له كل شخص، وسوف نوضح لكم مميزات تمويل شخصي من غير البنوك من شركة النايفات السعودية للتمويل.

فوائد التمويل الشخصي من شركة النايفات السعودية للتمويل الشخصي

الحصول علي تمويل من غير البنوك من النايفات يبدأ من 10.000 الآف ريال حتي 300.000 ريال.

يتم صرف التمويل بتوافق مع أحكام الشريعة بالمملكة.

سداد أقساط التمويل علي فترة تصل الي 5 سنوات فقط.

الحصول علي تمويل إضافي في حالة الرغبة.

تحصيل رسوم إدارية بسيطة من إجمالي مبلغ التمويل.

شروط شركة النايفات التمويل الشخصي للأفراد داخل المملكة

أن يعمل بأحد الجهات الحكومية أو بأحد الجهات الخاصة المعتمدة لدي شركة النايفات للتمويل الشخصي.

ألا يقل الراتب العميل بالقطاع الحكومي عن 5000 ريال سعودي.

ألا يقل راتب العميل بالقطاع الخاص عن 7000 ريال سعودي.

الحد الأدنى لعمر العميل عن 20 عام، والحد الأقصى 60 عام فقط.

بقاء العميل بمدة عمل لا تقل عن 3 شهور بالعمل الحكومي.

بقاء العميل بمدة عمل لا تقل عن 6 شهور بالعمل الخاص.

مستندات يجب تقديمها للموافقة علي التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل بالمملكة

صورة من بطاقة الهوية الوطنية- كشف حساب بنكي لأخر 3 شهور- إحضار مفردات راتب مصدق من جهة العمل التابع لها.

تمويلات شخصية للأفراد من بنوك سعودية

تمويل شخصي من غير البنوك من التمويلات الهامة ولكن تبقي تمويلات البنوك لها بحث خاص من جانب المواطنين ومن أهم هذه التمويلات، تمويل قصير الأجل من البنك الأهلي التجاري للسعوديين وغير السعوديين، كما يتوفر تمويل نقدي خلال 3 ساعات من بنك ساب السعودي لجميع المقيمين داخل المملكة، ويوجد أيضاً تمويل 100 ألف ريال من بنك سامبا خلال دقائق للسعودي والمقيم وغيرها من التمويلات السريعة التي توفرها بنوك المملكة.