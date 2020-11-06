نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قانون الحضانة الجديد في السعودية 2020 وشروط الحضانة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قانون الحضانة الجديد في السعودية 2020 يعتبر واحد من القوانين التي تم تعديلها في المملكة السعودية خلال الفترة الأخيرة، فالحكومة السعودية اهتمت بتطوير وتعديل المواد بالنظام السعودي حتى تحقق أكبر قدر من الاستفادة لجميع المواطنين في المجتمع، وكما نعلم أن حضانة الأطفال بعد إتمام الطلاق تعود إلى الأم على الفور دون أن تحتاج إلى رفع دعوة، وهذا ما تم تعديله فكانت تحتاج الأم في السابق أن تقوم برفع دعوة حتى تحصل على حضانة الأطفال وكان هذا يحتاج الكثير من الوقت وفي بعض الظروف تفقد الأم الحق في حضانة أطفالها، وقد جاءت هذه التعديلات السريعة بالنظام السعودي لمراعاة حقوق الأم والطفل لتربية الأطفال مصلحتهم بالمقام الأول.

قانون الحضانة الجديد في السعودية 2020

قامات الحكومة في المملكة العربية السعودية بعمل بعض من التعديلات القانونية بالآونة الأخيرة وجاء من ضمن التعديلات قانون الحضانة الجديد 2020، حيث ينص القانون على أن تعود حضانة الأطفال إلى الأم إذا كان تم الطلاق بين الزوجين، وتكون الأم هي بالمقام الأول في رعاية أطفالها وليس الأب، ورحب عدد كبير من المواطنين بتلك التعديل المناسبة لبعض حالات الطلاق، لأن في السابق كانت تحتاج الأمهات المطلقات لرفع دعوى قضائية بالمحكمة وتنتظر النظر فيها لكي تتمكن من حضانة أطفالها.

شروط قانون الحضانة الجديد بالسعودية 2020

هناك عدة شروط يجب توافرها لكل أم تريد أن تحصل على حضانة أطفالها بعد الطلاق ومنها: