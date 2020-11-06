فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم الحملة الواحد والعشرون لتبرع بالدم تحت شعار ( دمائنا للوطن )

دوت الخليج : الرياض :منال الغلث

انطلق يوم الخميس ٥ نوفمبر ٢٠٢٠ م ، مبادرة التبرع بالدم لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي التي تقام في حلبة فان اكستريم في ميدان ديراب لسباق السيارات والدراجات النارية بالتعاون مع مختبرات بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ،وبتنظيم فريق فعاليات المجتمع التطوعي .

وقد صرح قائد الفريق الاستاذ عبدالحميد العوام ان الحملة تهدف إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع والمحافظة على الصحة العامة وتعزيز المبادرات الإنسانية، والإسهام في توفير الكميات الكافية من الدَّم في بنوك الدم بمستشفيات المنطقة.

وقد صرح الرئيس التنفيذي للفريق الاستاذ فيصل المرحوم أن الحملة ضمن المبادرات التي ينظمها فريق فعاليات المجتمع التطوعي بدافع إنساني وواجب وطني و كذلك بدافع يستشعره المتبرعون، ويعبّرون من خلاله عن تقديرهم وامتنانهم لتضحيات المرابطين على ثغور المملكة في حدها الجنوبي بوجهٍ خاص، وجنودنا البواسل عمومًا.