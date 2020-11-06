نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تغيير المهنة للمغتربين فى السعودية..وشروط تغيير مهنة وافد في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تغيير المهنة للمغتربين فى السعودية التى سمحت بها وزارة العمل بالمملكة من أجل التيسير على المقيمين الوافدين إلى الأراضي السعودية، حيث يسعي الكثير من الوافدين لتغيير المهنة فى الإقامة من أجل الحصول على مهن أخري تقدم لهم زرق اكبر من السابق، لذا اتاحت وزارة العمل طريقة تغيير المهنة للمغتربين بالمملكة وفقاً إلي العديد من الشروط والضوابط التى يجب مراعاتها قبل اللجوء إلى تقديم طلب الحصول على تعديل المهنة فى الإقامة، تجنبا إلى الوقوع فى المخالفات والعمل فى المهنة الجديدة بكل حرية.

طريقة تغيير المهنة للمغتربين فى السعودية

أوضحت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية أن إجراءات تغيير المهنة للمغتربين فى الإقامة تتم عبر منصة أبشر الإلكترونية والتي جاءت كالتالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني منصة أبشر.

النقر على أبشر الأعمال.

تسجيل إسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية.

تسجيل كلمة المرور.

التحقق من الرمز المرئي المكون من أرقام وحروف.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

الضغط على الجوازات.

التوجه إلى تعديل المهنة.

إختيار اسم الوافد الراغب فى تغيير المهنة.

إختيار المهنة الجديدة.

الموافقة على الشروط المطلوبة.

سداد الرسوم والموافقة على تغيير المهنة.

شروط تغيير المهنة للمغتربين فى السعودية

أوضحت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية مؤخراً عن وضع العديد من المعايير والضوابط الجديدة التي يجب أن تأخذ فى الإعتبار لإتاحة المجال إلى المتقدمين لتغيير المهنة وجاءت من تلك الشروط التالي: