نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض فوري بقيمة 300 ألف ريال وفترة سداد 240 شهراً.. كيفية التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض فوري بقيمة 300 ألف ريال سعودي وفترة سداد تمتد إلي 240 شهراً مقدم من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية لجميع السعوديين الذين تتوافر فيهم الشروط التي حدده البنك، حيث يعبر مصرف الراجحي من أشهر المصارف وأقوها وأكثرها مصداقية في التعامل مع العميل السعودي وغير السعودي من الجنسيات الأخري، حيث يقدم المصرف العديد من المنتجات التمويلية المميزة والمختلفة عن ما يقدمه البنوك الأخري، لذا فقد نقدم لكم من خلال موقعنا إحدي التمويلات التي يقدمها بنك الراجحي.

الشروط اللازمة للحصول علي تمويل من بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية

يوفر مصرف الراجحي العديد من التمويلات الشخصية التي تساعد كثير من المواطنين السعوديين في تأسيس حياتهم وبناء المشاريع والمؤسسات الكبيرة والصغيرة، كما يمكن الحصول علي تمويل من بنك الراجحي من اجل شراء سيارة، تسديد ديون، بناء منزل، أو غيره من الأمور الدنياوية الأخري، وقد يقوم البنك بالموافقة الفورية ولكن بعد أن تتوافر ضوابط ومعايير معينة لدي العميل المتقدم، حيث يقوم البنك بتحديد تلك الضوابط، وهي علي النحو الأتي:

أن يكون العميل المتقدم بطلب الحصول علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي مواطن حامل للجنسية السعودية، وغير متاح لغير السعوديين من المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية. أن لا يقل الحد الأدنى للراتب الشهري الخاص بالعميل المتقدم بطلب الحصول علي تمويل شخصي من بنك الراجحي عن 5000 ألاف ريال سعودي للعاملين بالقطاع الحكومي، والحد الأدنى للراتب الشهري الخاص بالعاملين بالقطاع الخاص 6400 ريال سعودي. يجب علي العميل توافر جميع الأوراق والمستندات المطلوبة قبل التقديم للحصول علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

رابط التقديم لطلب الحصول علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي يصل الي 300 ألف ريال سعودي بمدة سداد تمتد الي 240 شهراً من بعد حصول العميل علي التمويل، حيث انه يمكن لجميع المواطنين حاملي الجنسية السعودية الحصول علي التمويل من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية، ويمكن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي عبر الإنترنت بكل سهوله وبدون مجهود، ويمكن للمواطن الراغب في التقديم الدخول إلي الموقع الرسمي للبنك واتباع الخطوات المتواجدة وملئ كافة البيانات الشخصية بشكل صحيح.