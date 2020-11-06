أفضل أسعار تأمين السيارات في السعودية 1442

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عمر شويل - جدة يحظى البحث عن أسعار تأمين السيارات في السعودية 1442هـ، باهتمام كبير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، خصوصًا بعدما قررت الحكومة أن يكون هذا التأمين إجباريًّا، بسبب كثرة الحوادث في الفترة الأخيرة، سيّما وأنه أمر ضروري لتعويض صاحب المركبة المتضررة في الحوادث أو التي تعرضت لأي مشكلات أخرى، إذ إن التكاليف تكون كبيرة، ولا يستطيع الكثير تحملها، وفي الوقت نفسه فإن هذا التأمين أمر ضروري، قبل نقل ملكية المركبة إلى شخص آخر في حالة بيعها.

والتأمين عبارة عن اشتراك يتم دفعه كل شهر لإحدى الشركات المعروفة في المملكة، نظير تعويض صاحب المركبة في حالة حدوث أي حادثة سير أو مشكلة في السيارة، وهو عبارة عن تأمين ضد الغير، وتتحمل فيه الشركة الأضرار التي وقعت للطرف الآخر وليس المؤمن عليه، وهناك التأمين الشامل، وتتحمل فيه الشركة، التأمين للطرفين، المؤمن عليه والشخص الآخر الذي وقع عليه ضرر، لكن إذا فاقت تكاليف التأمين القيمة المحددة، فيتحملها صاحب المركبة.

أسعار تأمين السيارات في السعودية

وننشر من خلال موقعنا، أسعار تأمين السيارات في السعودية 1442هـ، خِدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، الراغبين في معرفة الأسعار قبل التوجّه لإحدى الشركات العاملة في هذا المجال، إذ جاءت على النحو الآتي:

شركة ميد غلف: سعر التأمين ضد الغير يصل إلى 660 ريالا سعوديا لجميع أنواع السيارات. أما شركة أسيج: سعر التأمين ضد الغير فيها هي 750 ريالا لجميع أنواع السيارات.

ثم شركة وفاء: سعر تأمين المركبات ضد الغير يصل فيها إلى 1050 ريالا لجميع المركبات.

يصل فيها إلى 1050 ريالا لجميع المركبات. وبالنسبة لشركة الدرع: تكلفة التأمين على المركبات ضد الغير هي 1350 ريالا لجميع السيارات.

هي 1350 ريالا لجميع السيارات. يلي ذلك شركة ملاذ: سعر التأمين للمركبات ضد الغير 1245 ريالا سعوديا.

كما تأتي شركة التعاونية: سعر تأمين المركبات ضد الغير وصل فيها إلى 650 ريالا سعوديا.

فيما جاء التأمين الشامل في شركة التعاونية: بمبلغ 6 آلاف ريال سعودي.

أخيرًا، سعر التأمين الشامل على السيارات: وهي تصل إلى 8147 ريالا سعوديا.

عوامل خفض سعر التأمين على المركبات في السعودية

سجل السائق المروري: إذا كان خاليا من الحوادث، يجري خصم 15% من المطالبات لسنة واحدة، وتزداد بازدياد عدد سنوات السجل لتصل إلى 30% عند مرور 3 سنوات دون أي مطالبات.

ثم عمر السائق وخبرته: فالسائقون الذين لا تتجاوز أعمارهم 25 عاما يتم وضع تأمين خاص بهم أكثر تكلفة من الفئات العمرية الأخرى، لأن احتمال تسببهم في وقوع حوادث سير تكون أكبر، كما تؤثر خبرة السائق في القيادة على تكلفة التأمين.

فيما يلي ذلك قيمة المركبة: التي ترتفع طرديا مع سعر وثيقة التأمين الشامل، فكلما انخفض سعرها انخفضت قيمة التأمين.